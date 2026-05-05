VIDEO: Krievijas armijas pavēlniecība sūta Pleskavas desantniekus uzbrukumā Pokrovskai... bez munīcijas
Krievijas okupanti Pokrovskas sektorā sūta kaujā "elites" kājniekus bez munīcijas un medicīnas krājumiem.
Krievijas okupācijas armijas vadība kaujā Pokrovskā, Doneckas apgabalā, nosūtīja "elitārās" 76. gaisa desanta divīzijas 104. gaisa desanta pulka vienības (tā sauktos Pleskavas desantniekus), nenodrošinot tām militāro aprīkojumu. Par to "Facebook" ziņo Ukrainas gaisa desanta spēku 25. atsevišķā gaisa desanta "Sičeslava" brigāde.
25. "Sičeslava" brigāde ziņo, ka krievu okupanti uzbrūk Pokrovskai nelielās grupās. Ienaidnieks kaujā met "elitāro" kājnieku vienību pat bez munīcijas. Pārtvertās okupantu sarunas liecina, ka viens ienaidnieka komandieris pavēlējis "līdz vakaram atrast bruņuvesti, ķiveri un ložmetēju" un pirmās palīdzības aptieciņas vietā izmantot apakšveļu.
Ukrainas karavīri nekavējoties atklāja un iznīcināja vienu no šīm ienaidnieka grupām. Pokrovskas (Doneckas apgabals) un Huļajpoles (Zaporižjas apgabals) virzieni joprojām ir karstākie frontes posmi.
Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju, 4. maijā, krievu okupanti 24 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām Pokrovskas virzienā. Cīņas notika netālu no Pokrovskas, Grišino, Rodinskes, Udačnojes, Novopavļivkas, Novoaleksandrivkas, Muravkas un citiem ciemiem.
4. maijā ienaidnieks 29 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām Huļajpoles sektorā. Cīņas notika netālu no Varvarivkas, Dobropiļļas, Žeļeznodorožnes, Staroukrainkas un citviet. Ukrainas Gaisa desanta triecienvienību 7. ātrās reaģēšanas korpuss ziņo, ka krievu okupanti cenšas nostiprināties Grišino ciematā, kas atrodas nedaudz uz ziemeļiem no Pokrovskas. Viņi izmanto dzīvojamās ēkas un civilās celtnes kā aizsegu. Atbildot uz to, Ukrainas spēki veic izlūkošanu un triecienus pa Krievijas karavīru koncentrācijas vietām.
Ukrainas karavīri Grišino iznīcina 15 Pleskavas desantniekus
Ukrainas bruņotie spēki Grišino likvidēja 15 "Pleskavas desantniekus". Krievijas okupanti cenšas nostiprināties Grišino netālu no Pokrovskas, taču Ukrainas bruņotie spēki to novērš un nodara ienaidniekam lielus zaudējumus.
Ukrainas Aizsardzības spēki veica precīzu gaisa triecienu pa ienaidnieku Grišino ciema centrā netālu no Pokrovskas Doneckas apgabalā. Trieciena rezultātā tika nogalināti 15 Krievijas Bruņoto spēku 76. Gaisa desanta trieciendivīzijas karavīri, tā sauktie "Pleskavas desantnieki". Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa triecienvienību 7. korpuss soctīklos publicēja uzbrukuma video.