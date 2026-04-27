Speciālisti Liepājas Reģionālajā slimnīcā piedāvā ārstnieciskas masāžas
Pēc traumām un operācijām atveseļošanos vislabāk veicina kompleksa pieeja, kurā ārstnieciskā masāža apvienota ar citām rehabilitācijas metodēm un empātisku speciālista atbalstu. Masieris Karīna Kuduma uzsver individuālu pieeju, savlaicīgu rīcību un regulāru kursu, lai sasniegtu noturīgus uzlabojumus gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Pacientiem pēc traumām vai operācijām rehabilitācija nereti ir ilga un izaicinoša, taču ar profesionālu atbalstu tas kļūst daudz vieglāk pārvarams. Būtiska loma šajā procesā ir ārstnieciskajai masāžai un speciālistiem, kuri spēj ne tikai palīdzēt fiziski, bet arī iedvesmot. Masieres Karīnas Kudumas ikdiena apliecina, cik nozīmīga ir individuāla pieeja katram pacientam.
“Pacienti ir ļoti dažādi – daudzi nāk pēc operācijām vai traumām, un katram nepieciešama sava pieeja. Citam atlabšana ir vieglāka, citam grūtāka,” stāsta Karīna. Viņa uzsver, ka masiera darbā ne mazāk svarīga par profesionālajām zināšanām ir empātija un iejūtība. “Cenšos uzmundrināt tos, kuriem tas nepieciešams. Taču ir arī pacienti, kuri paši ir ļoti motivēti – viņi iedvesmo arī mani.”
Speciāliste novērojusi, ka vislabākos rezultātus izdodas sasniegt tiem pacientiem, kuri ārstēšanai pieiet kompleksi. “Ir cilvēki, kuri saprot – ar masāžu vien nepietiek. Viņi, piemēram, apmeklē arī fizioterapiju, ūdens procedūras. Tas dod labāko rezultātu,” viņa skaidro.
Karīna atgādina, ka atveseļošanās nebeidzas līdz ar izrakstīšanos no slimnīcas. “Tas ir ilgstošs darbs. Piemēram, pēc ceļa operācijas kustību atjaunošana prasa laiku. Ir svarīgi saprast, ka arī ikdienā pašam ir jādarbojas, jo kustība palīdz atgūties.” Viņa aicina cilvēkus ieklausīties savā ķermenī: “Ja jūtat sasprindzinājumu vai sāpes, tas ir signāls, ka kaut kas ir jādara. Labāk vērsties pie speciālista jau pie pirmajiem simptomiem, nevis tad, kad problēma kļuvusi nopietna.”
Masieres darbā īpašu gandarījumu sniedz redzamais rezultāts. “Man ļoti patīk redzēt uzlabojumus – īpaši pēc rehabilitācijas, kad cilvēki jūtas labāk,” saka Karīna. Viņa novērtē arī iespēju iepazīt dažādus cilvēkus: “Ir pacienti, kuri vēlas runāt, un ir tādi, kuri dod priekšroku klusumam – es pielāgojos katram.”
Karīna strādā gan ar pieaugušajiem, gan bērniem no četru gadu vecuma. “Ar bērniem var visu sarunāt – galvenais būt atsaucīgam. Dažreiz palīdz rotaļas, citreiz vienkārši sirsnīga attieksme,” viņa piebilst.
Ārstnieciskā masāža palīdz mazināt spriedzi, uzlabot pašsajūtu, veicina bērna harmonisku attīstību, kā arī palīdz atveseļoties pēc traumām un stiprina miegu un imunitāti. Lai sasniegtu labāko efektu, speciāliste iesaka iziet pilnu kursu – vismaz 5 līdz 10 reizes, pielāgojot grafiku individuāli un kombinējot ar citām rehabilitācijas metodēm.
“Priecāšos palīdzēt ikvienam, kurš vēlas uzlabot savu veselību un pašsajūtu,” saka Karīna Kuduma, atgādinot – rūpes par sevi sākas ar savlaicīgu rīcību.
Uz ārstniecisko masāžu pacientus var nosūtīt jebkurš speciālists, to skaitā arī ģimenes ārsts. Pakalpojums pieejams arī ar apdrošināšanas polisēm.
Pierakstīties pie speciālistiem var:
- personīgi Ambulatorā fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā (1.stāvā),
- pa tālr.: 63403246, mob.tālr.: 29462554 katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00.