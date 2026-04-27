Ja iekavēta vakcinācija, vai tā jāsāk no jauna?
Nereti gadās dzirdēt bažas, ka iekavētas otrās vai trešās vakcīnas devas dēļ jāsāk no jauna viss vakcinācijas kurss.
Kā ir patiesībā, stāsta Dace Zavadska, Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, veselapasaule.lv līdzautore.
Patiesība. Jau pēc pirmās vakcīnas devas ievadīšanas imūnā sistēma ir aktivizēta, tā atpazīst vakcīnas antigēnu, un pat pēc gadiem vai gadu desmitiem ilga pārtraukuma vai kavējuma nav nepieciešams šo imūnās sistēmas pirmās iepazīšanās procesu sākt no jauna.
Kā rīkoties?
Iekavētā vakcīnas deva jāsaņem, cik ātri vien iespējams.
Vai jānosaka antivielas?
Nereti tiek jautāts, vai pirms iekavētās vakcīnas ievadīšanas vajag noteikt antivielu daudzumu asinīs. Lielākoties tas nav nepieciešams. Antivielu noteikšana ir pamatota un vajadzīga retās specifiskās situācijās, ko nosaka imunizācijas speciālisti vai imunologi, taču cilvēkam pašam nav vajadzības doties uz laboratoriju un veikt šādas analīzes.
Atceries!
Ja gadās saķert iesnas vai kņud kakls, tas nav iemesls atlikt vakcināciju. Imūnās sistēmas atbilde uz vakcīnu nepasliktinās esošo infekciju un imūnās sistēmas spēju ar to tikt galā, kā arī akūtā infekcija neietekmēs vakcīnas izraisīto aizsardzību.
Dace Zavadska norāda, ka mūsdienu vakcīnu sastāvā ir tikai aizsardzībai absolūti nepieciešamās vielas – konkrētās infekcijas antigēns, kas kalpo līdzīgi kā pirkstu nospiedumi cilvēku pasaulē, lai imūnā sistēma iepazītos ar potenciālo ienaidnieku un nākotnē zinātu, kā rīkoties “Imūnai sistēmai atbildēt uz vakcīnu neprasa neko vairāk kā tā darbojas ikdienā. Tas ir kā vienkāršs informatīvs uzdevums, ko organisms ātri izpilda,” piebilst profesore.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Ja iekavēta vakcinācija, vai tā jāsāk no jauna?" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.