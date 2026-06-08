Stendē atjaunots Karoga laukums
Sabiles un Stendes apvienības pārvalde ir pabeigusi Karoga laukuma atjaunošanas un labiekārtošanas darbus Stendē, uzlabojot vienu no pilsētas nozīmīgākajām publiskajām vietām, informē Talsu novada pašvaldībā.
Veiktie darbi sekmējuši teritorijas drošību, funkcionalitāti un vizuālo pievilcību, radot sakoptu vidi gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
Darbu gaitā tika atjaunots bruģa segums karoga laukumā un tam piegulošajā gājēju celiņā, sakārtota seguma pamatne un izbūvētas jaunas apmales.
Lai novērstu seguma deformāciju nākotnē, tika veikta grunts atrakšana, egles sakņu apzāģēšana un sakņu izņemšana. Papildus izbūvēta sakņu aizsargbarjera, kas palīdzēs ierobežot koku sakņu izplatību un pasargās bruģa segumu no bojājumiem ilgtermiņā.
Laukumā tika atjaunots arī apgaismojums, nomainot esošos apgaismes ķermeņus pret jauniem, energoefektīviem gaismekļiem.
Pēc infrastruktūras atjaunošanas teritorija papildināta ar jauniem augu un puķu stādījumiem, kas piešķir laukumam krāsaināku un pievilcīgāku izskatu.
Vienlaikus tika atjaunots dekoratīvais baseins, pārkrāsots karoga masts, kā arī atjaunota pie piemiņas akmens esošā piemiņas plāksnīte, tādējādi uzlabojot laukuma kopējo vizuālo tēlu un radot sakārtotu vidi pilsētas centrā.