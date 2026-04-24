To dara tik daudzi! Šī it kā "nevainīgā" ieraduma dēļ 22 gadus vecai meitenei atlicis dzīvot pusotru gadu
Mančestrā 22 gadus vecai meitenei, kura kopš 15 gadu vecuma smēķēja elektroniskās cigaretes, diagnosticēja plaušu vēzi. Ārsti viņai paredzēja dzīvot vien pusotru gadu.
Pagājušā gada janvārī Keilija Boda sāka izspļaut brūnu gļotu ar "graudainām daļiņām". Meitene astoņas reizes vērsās pie ārstiem, taču katru reizi viņu nosūtīja mājās, apgalvojot, ka tā ir parasta infekcija. Situācija mainījās tikai tad, kad Keilija sāka klepot asinis, un to vairs nevarēja ignorēt.
Pēc septiņām biopsijām viņai diagnosticēja plaušu vēzi. Keilijai veica operāciju, lai izņemtu labās plaušu apakšējo daivu, un pēc tam uzsāka ķīmijterapijas kursu.
2026. gada februārī ārsti paziņoja, ka viņa ir "tīra" no vēža. Tomēr drīz pēc tam viņai sākās stipras sāpes krūtīs. Pusstundas laikā pārbaude parādīja, ka vēzis ir atgriezies un meitene saņēma ziņu, ka viņai atlicis dzīvot vien 18 mēnešus.
Pēc ārstu teiktā, šāds gadījums ir ļoti reti sastopams un "parasti tiek novērots pacientiem apmēram 80 gadu vecumā". Keilijas ģimene vāca naudu "GoFundMe" platformā, lai nosūtītu viņu uz klīnisko izmēģinājumu Vācijā, kas varētu pagarināt viņas dzīvildzi.
Keilija brīdina citus par veipošanas bīstamību un to kaitējumu, ko elektroniskās cigaretes nodarījušas viņas veselībai. "Pāris mēnešus pēc tam, kad es pārgāju no atkārtoti lietojamiem veipiem uz vienreizējiem, es sāku atklepot brūnu, graudainu gļotu," viņa stāsta.
"Ārsti astoņas reizes nosūtīja mani mājās ar diagnozi "krūšu infekcija". Pēc tam es sāku klepot asinis, man veica rentgenu un atklāja ēnu uz plaušām. Man teica, ka viņi ir par 99% pārliecināti: ņemot vērā manu vecumu, tas nav vēzis, un man nav par ko uztraukties. Kad es saņēmu rezultātus un man paziņoja, ka tas ir plaušu vēzis, viss šķita nereāli. Pirms diagnozes es biju ļoti naiva un domāju, ka tas ar mani nekad nenotiks."
Ārsti atzīst, ka viņi nevar precīzi nosaukt vēža cēloni, taču uzsver, ka smēķēšana un veipošana noteikti nodarīja kaitējumu. Keilija ir pārliecināta, ka tieši veipošana kļuva par slimības cēloni: simptomi sākās pēc pāris mēnešiem pēc pārejas uz vienreizējām ierīcēm, un viņas ģimenē iepriekš nebija plaušu vēža gadījumu.
"Es jau trīs mēnešus nesmēķēju veipu, es liku pārtraukt savam partnerim, liku pārtraukt mammai, pārliecinu visus draugus pārtraukt," viņa saka. "Turieties pa gabalu no veipiem, jo agrāk vai vēlāk tas jūs panāks."
2024. gada novembrī Keilijai parādījās izsitumi visā ķermenī, un viņu ārstēja no jostas rozes, masaliņām un niezes, taču "nekas nepalīdzēja". Kad viņa sāka atklepot brūnu gļotu, viņa "tam nepievērsa lielu nozīmi".
2025. gada martā viņa sāka klepot asinis. Tad viņai veica rentgenu un nomierināja, sakot, ka nav iemesla uztraukties. Bet tajā pašā gada augustā Keilijai paziņoja, ka viņai ir pirmās pakāpes plaušu vēzis.
Operācijas laikā, lai izņemtu daļu no plaušām, atklājās, ka slimība ir progresējusi tālāk: sešos limfmezglos tika atrastas vēža šūnas, un stadija tika paaugstināta līdz trešajai. Pēc operācijas meitenei bija jāiemācās staigāt no jauna, un viņa ilgi nevarēja normāli elpot.