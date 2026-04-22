Topošie ārsti viesojas Liepājas slimnīcā, izvērtējot rezidentūras iespējas
Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studenti kuplā skaitā apmeklēja Liepājas Reģionālo slimnīcu, lai klātienē iepazītu rezidentūras un darba iespējas reģionā. Vizītē viņi tikās ar slimnīcas vadību un rezidentiem, apmeklēja vairākas nodaļas un vērtēja apstākļus, kas varētu iedrošināt karjeru sākt ārpus galvaspilsētas.
Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas Reģionālo slimnīcu kuplā skaitā apmeklēja Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studenti, lai klātienē iepazītu slimnīcas darbu, vidi un iespējas, ko tā piedāvā topošajiem mediķiem. Vizītē piedalījās aptuveni četrdesmit studenti no pirmā līdz sestajam studiju gadam, pārstāvot dažādas intereses.
Vizītes iniciators, ceturtā kursa students Sandis Bulduris, kurš šajā akadēmiskajā gadā vada Neonatoloģijas zinātnisko pulciņu, uzsvēra, ka interese par vizīti bijusi plaša: “Ir arī ginekoloģijas un dzemdniecības, kā arī pediatrijas pulciņa biedri un citi interesenti. Mēs vēlējāmies uzzināt vairāk par slimnīcu, rezidentūras iespējām un paskatīties, kā šeit tiek organizēts darbs ikdienā.”
Studenti atzina, ka daļa jau šobrīd apsver rezidentūras iespējas ārpus galvaspilsētas. Viena no studentu grupas pārstāvēm atzina: “Domājot par rezidentūru, ir interese par reģioniem, jo Rīgā vietu skaits ir ierobežots, bet gribētāju ir daudz. Tāpēc ir svarīgi atbraukt un paskatīties, kādas ir iespējas šeit, kādi ir apstākļi un ko slimnīca piedāvā.” Savukārt kāda sestā kursa studente jau iepriekš praksē strādājusi slimnīcas Kardioloģijas nodaļā un guvusi ļoti pozitīvus iespaidus. “Man ļoti patika gan attieksme, gan tas, kā studenti tiek uzņemti. Tas noteikti iedrošina apsvērt šo slimnīcu, kā potenciālo darba vietu”
Vizītes laikā studentiem bija iespēja ne tikai iepazīt slimnīcas struktūru, bet arī uzdot jautājumus par rezidentūras organizēšanu, darba iespējām un sociālajiem atbalsta mehānismiem. Topošos mediķus interesēja gan līgumu slēgšanas nosacījumi, gan atalgojums, kā arī praktiski jautājumi – piemēram, vai rezidentiem tiek nodrošināta dzīvesvieta un kāds atbalsts pieejams tiem, kuriem ir ģimene. Tāpat studenti tikās ar slimnīcā jau strādājošiem rezidentiem, uzklausot viņu pieredzi un vērtējumu par darba vidi.
Studenti apmeklēja vairākas nodaļas, tostarp Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās terapijas nodaļu, bērnu nodaļu, reanimāciju, uzņemšanas nodaļu un Dzemdību nodaļu, iegūstot plašāku priekšstatu par ikdienas darbu un profesionālajām iespējām.
Tikšanās laikā slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš un Personāldaļas vadītāja Vēsma Silkalne iepazīstināja ar slimnīcas darbības virzieniem, sniegtās palīdzības apjomu un attīstības plāniem. A. Vistiņš uzsvēra šādu vizīšu nozīmi: “Tas ir apsveicami, ka topošie ārsti izrāda iniciatīvu un vēlas iepazīt iespējamo darba vietu. Tā ir iespēja vienlaikus iepazīstināt plašu studentu loku ar mūsu iespējām un arī mums saprast, vai šie jaunie speciālisti nākotnē varētu kļūt par daļu no mūsu kolektīva.”
Viņš piebilda, ka slimnīcai ir būtiski piesaistīt motivētus jaunos speciālistus: “Mums ir svarīgi nepārtraukti papildināt savu komandu ar speciālistiem, kuri vēlas strādāt, attīstīties un veidot savu profesionālo ceļu tieši šeit.”