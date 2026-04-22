Astaksantīns - anti-aging karalis ādas skaistuma atmodināšanai
Tā vien gribas ielaist pavasari mājās pa visiem logiem un durvīm, taču pavasara gaisma ir nesaudzīga – tā atklāj, ko manai ādai ir nodarījusi ziemas sezona un apkures sausais gaiss.
Mana āda pēc garās rudens un ziemas sezonas, kas lielākoties pavadīta apkurinātās telpās, “jūtas” nogurusi, ir blāva un izskatās pelēcīga. Ir pat acīm redzams, ka tā zaudējusi mitrumu un tonusu. Kā atgūt starojošu un veselīgu ādu, lai uzmirdzētu pavasarī?
It kā jau es saprotu, ka reizē ar pavasara atnākšanu ir jāmaina arī ādas kopšanas paradumi – jāsāk ar ādas attīrīšanu, tonizēšanu un papildu mitrināšanu, ar sabalansētu uzturu, pietiekamu ūdens daudzumu, svaigu gaisu un fiziskajām aktivitātēm. Un tomēr – man vairs nav 25, pat ne 35. Skaidrs, ka ar to vien nepietiek – ādas atjaunošanai pēc mokoši garās ziemas ir nepieciešams kaut kas vēl. Jautāju kolēģei (40+), kā viņai šai agrajā pavasarī izdodas izskatīties svaigai un starojošai?
Izrādās, dermatologs viņai bija ieteicis ne tikai mitrinošu krēmu, kas pret grumbiņām un ādas sausumu cīnās no ārpuses, bet arī uztura bagātinātāju, kura sastāvā ir antioksidanti – vielas, kas var novērst vai palēnināt bojājumu veidošanos organismā brīvo radikāļu dēļ. Un, tā kā nesenie klīniskie pētījumi antioksidantu vidū īpaši izceļ astaksantīna spēcīgo iedarbību, dakteris viņai jau gada sākumā rekomendējis trīs mēnešus (kursa veidā) lietot pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life® produktu LYL ASTAXANthin, kas ir visspēcīgākais komplekss ar pārsteidzoši jaudīgu antioksidatīvu iedarbību – tas nodrošina efektīvu dabiskā astaksantīna devu (4 mg) un ievērojamu daudzumu C un E vitamīna, kas ir būtiski ādas atjaunošanai.
Ārsts atsaucās uz pasaulē veiktiem pētījumiem, kas pierāda, ka astaksantīna papildu uzņemšana uztur ādas mitruma līmeni un kavē dziļo grumbu veidošanos. Dakteris manai kolēģei stāstījis, ka gan in vivo, gan in vitro pētījumi pierādījuši astaksantīna būtisko loma, lai kavētu ādas novecošanu un samazinātu pigmentācijas plankumus un krunciņas ap acīm, lai uzlabotu ādas mitruma līmeni un elastību, kā arī kavētu citus novecošanas procesus. Pasaulē tas jau nodēvēts par anti-aging karali, jo astaksantīns iedarbojas uz ādu tur, kur tā veidojas – pat pašos dziļākajos slāņos, kur formējas jaunā āda.
Kolēģe ieteica arī man šo produktu pamēģināt, sakot, ka glītā tumšsarkanā kastīte, kas pildīta ar skaistuma un ādas jaunības kapsulām, būs superīga dāvana pašai sev, sagaidot pavasari.
Interesanti, ko mana dermatoloģe domā par astaksantīnu? Devos uz konsultāciju, lai viņa objektīvi novērtētu manas ādas stāvokli un ieteiktu vispiemērotāko līdzekli. Viņa teica, ka “manā gadījumā” (manos teju 40) – cīņā ar grumbiņām, ādas sausumu un “vecuma plankumiem”, ko izraisa šūnu DNS bojājumi, kuros savukārt vainojami brīvie radikāļi, kas oksidējas dažādās organisma struktūrās, – ādai vairs nepietiek ar iedarbību no ārpuses. Ārste paskaidroja, ka produktiem, kas tiek uzklāti uz ādas, ir ierobežota spēja iekļūt dziļākajos ādas slāņos, tāpēc ādai ir jāpalīdz arī no “iekšienes”. Pamatojoties uz pasaulē veiktiem klīniskiem pētījumiem, dermatoloģe norādīja, ka tieši astaksantīns no visām dabā zināmajām pretnovecošanas molekulām visspēcīgāk attīra šūnas no brīvo radikāļu izraisītiem bojājumiem, kuri ir tieši atbildīgi par ādas fotonovecošanu.1
Viņa stāstīja, ka astaksantīns iedarbojas uz ādu, pateicoties fotoaizsargājošām un pretiekaisuma īpašībām, un ka tam ir būtiska loma DNS atjaunošanā. In vitro astaksantīns ir efektīvi nomācis šūnu bojājumus pēc UV starojuma, tādējādi palielinot kolagēna saturu. Šī antioksidanta spēja palielināt ādas elastību, samazināt grumbas, nomākt melanoģenēzes un hiperpigmentācijas veidošanos un ādas barjeras uzlabošanos ir pierādīta klīniskos pētījumos.2
Dermatoloģe atzinīgi novērtēja manas kolēģes rekomendācijas, uzsverot, ka LYL ASTAXANthin ir augstas biopieejamības (augsta uzsūkšanās spēja organismā) antioksidants, kas palīdz uzlabot ādas mitrināšanu un elastību, samazina hiperpigmentācijas parādīšanos, tāpat tas neitralizē fermentu veidošanos, kas veicina kolagēna noārdīšanos un ir saistīti ar smalko krunciņu un grumbu veidošanos. LYL ASTAXANthin veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, kam ir izšķiroša loma ādas novecošanā un bojājumos. Turklāt šis produkts satur spēcīgākos dabiskos antioksidantus: tie palīdz novērst gan vides, gan ģenētisku faktoru izraisītu ādas novecošanu, nodrošinot reģenerāciju visos tās slāņos.
Kolēģes un dermatoloģes teiktais mani absolūti pārliecināja, tomēr zinātkāre nelika man mieru – vēl vajadzēja pasērfot internetā, lai izpētītu, kas īsti ir par anti-aging karali dēvētais astaksantīns. Izrādās, tas ir dabā visspēcīgākais (!) antioksidants – karotinoīds ar unikālu struktūru, kas pazīstams kā spēcīgs brīvo radikāļu iznīcinātājs, un visvairāk astaksantīna satur vienšūnas mikroaļģes Haemotococcus pluvialis. Tam ir unikāla molekulārā struktūra, kas padara to burtiski simtiem reižu spēcīgāku par jebkuru citu antioksidantu molekulu. Tas ir 110 reižu spēcīgāks par E vitamīnu, 550 reižu spēcīgāks – par A vitamīnu, 800 reižu spēcīgāks par koenzīmu Q10, 3000 reižu spēcīgāks par resveratrolu un 6000 reižu (!) spēcīgāks par C vitamīnu.
Lasīju, ka astaksantīns aizsargā pret UV starojuma izraisītiem ādas bojājumiem, kas paātrina fotonovecošanu, tam ir pretiekaisuma iedarbība. Nevienā no pētījumiem netiek ziņots par nopietnām blakusparādībām.3
Dermatoloģijā astaksantīns tiek uzskatīts par daudzsološu, drošu un bioloģiski pieejamu savienojumu ādas veselībai – ar spēcīgu pretgrumbu un antioksidanta iedarbību, jo īpaši uz fotonovecojošu ādu.4
Tā efektivitātes iemesls ir unikālā molekulas struktūra, kas ļauj iekļauties šūnas membrānā un pasargāt no brīvajiem radikāļiem gan šūnas iekšpusi, gan ārpusi. Pateicoties astaksantīna spējai veicināt kolagēna šķiedru atjaunošanos, samazinās krunciņas, jo tieši kolagēna šķiedru tīklojums piešķir ādai izturību un elastību.
Astaksantīnu sev atklājušas un par “skaistuma kapsulu” nodēvējušas arī Holivudas zvaigznes, sakot, ka tas palīdz ādai burtiski starot.
Kura no mums gan negrib uzmirdzēt kā Holivudas zvaigzne?! Tāpēc steidzu iegādāties astaksantīnu, lai paspētu atdzīvināt savu ādu, vēl pirms vaļā sprāgst pumpuri koku zaros un uzzied tulpes un narcises.
Papildus citiem skaistuma un labsajūtas rituāliem lietoju LYL ASTAXANthin nu jau divas nedēļas un, veroties spogulī, sāku manīt pirmās pārmaiņas – āda jo dienas, jo kļūst veselīgāka un, jā, mirdzošāka! Vēl mazliet, un es atkal varēšu sev spogulī uzsmaidīt un būšu gatava noreibt no pavasara… Un jūs? Vai jūs esat gatavas pilnvērtīgi izbaudīt pavasara un sava skaistuma atmošanos?
