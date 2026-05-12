Centrāltirgū parādījušies pirmie saldie ķirši - cena pircējus pamatīgi pārsteidz
Rīgas Centrāltirgū jau parādījušies pirmie saldie ķirši, taču to cena pagaidām var pārsteigt ne vienu vien pircēju — sociālajos tīklos tiek ziņots, ka kilograms ogu maksā 29 eiro.
Kā vietnē "Threads.com" norāda Liene: “Centrāltirgū jau var nopirkt saldos ķiršus - 29 €/kg. Lūdzu, nav par ko.”
Lai arī pirmās sezonas ogas tirgos nereti parādās par krietni augstāku cenu, kas vēlāk, pieaugot piedāvājumam, mēdz samazināties, daudziem šāda cena tomēr šķiet pārāk “sālīta”.
Daļa komentētāju jokoja, ka pie šādām cenām drīz varētu gaidīt arī “šī gada gailenes pa 300 eiro kilogramā”, uz ko ieraksta autore atbildēja, ka, pēc tirgotājas teiktā, pirmās gailenes Latgales mežos jau esot manītas.
Citi ironizēja, ka ķirši izskatoties tik spīdīgi, it kā būtu “ar rokām nopulēti”, bet autore piebilda, ka “roku darbs nemaksā lēti”.
Vairāki komentētāji atzina, ka šādu cenu labāk laidīs garām, lai ogas “tiek citiem”, savukārt kāda lietotāja rakstīja, ka tieši plānojusi doties ķiršu meklējumos, bet pēc redzētās cenas, visticamāk, iztikšot. Netika izslēgti arī joki par to, ka jāsteidzas pirkt, kamēr vēl nav izķerts, uz ko autore ironiski atbildēja, ka, iespējams, jau esot par vēlu.