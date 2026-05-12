No Spriņģes skaudrās atzīšanās līdz Miglānes "kaķa drāmai": “Dāmas ar Drāmu” pārcilā nedēļas karstākās tēmas
Šovakar kanālā STV Pirmā! plkst. 21:25 sarunu raidījums "Dāmas ar Drāmu" pārcilās un apspriedīs aizvadītās nedēļas karstākās tēmas!
Algu revīzija un sieviešu naudas maciņi
Jaunā Eiropas Savienības direktīva jau no nākamā gada sola ieviest caurspīdīgumu kādā visai delikātā jautājumā – algu apmērā. Tā paredz, ka jebkurš darbinieks varēs pieprasīt atskaiti par to, cik saņem pretējā dzimuma kolēģis par līdzvērtīgu darbu. Ņemot vērā, ka Latvijā sievietes joprojām saņem vidēji par 16,8% mazāk nekā vīrieši, darba devējiem var pienākt grūti laiki, jo par diskrimināciju draudēs sods līdz pat 14 000 eiro. Diskusijā meklēsim atbildi, vai šis caurspīdīgums tiešām palīdzēs mazināt pastāvošo plaisu, vai tieši pretēji – kļūs par iemeslu jauniem konfliktiem, intrigu vētrām un nebeidzamām diskusijām par to, kas tad īsti ir "līdzvērtīgs darbs"?
Darba tirgus "nāves zona" pēc 45 gadu vecuma
Žurnāliste Inga Spriņģe nesen “uzspridzināja” internetu ar skaudru atzīšanos par to, cik grūti ir atrast darbu pēc 45 gadu vecuma. Tas ir skumjš paradokss, ka brīdī, kad sievietei ir milzu pieredze, zināšanas un stabilitāte, darba devējiem viņa pēkšņi kļūst "neredzama" vai pat nevēlama. Spriņģes secinājums ir skarbs – sapņu darba nav, un darba devēji bieži vien nevēlas darbinieku, kurš grib mieru un pašcieņu. Raidījumā dāmas dalīsies savā pieredzē par to, vai tiešām pēc 40 gadu sliekšņa sievietes karjera sāk grimt, pat ja viņa ir savas jomas profesionāle.
Atbildība vai īslaicīgs impulss? Adriānas Miglānes kaķa skandāla mācības
Dzīvnieku patversmes "Ķepu-ķepā" emocionālais stāsts par kaķi Gabīti ir uzjundījis milzu sašutuma vilni visā sabiedrībā. Uzmanības centrā nonākusi dziedātāja Adriana Miglāne, kura iepriekš publiski priecājās par kaķa adopciju, taču tagad dzīvnieks atkal ir atgriezies patversmē. Cilvēki sociālajos tīklos ir nežēlīgi, pārmetot māksliniecei bezatbildību un "pareklamēšanos" uz dzīvas būtnes rēķina. Šovakar diskutēsim par to, kur beidzas Instagram skaistie stāsti un kur sākas patiesa atbildība par tiem, kurus esam pieradinājuši.
Surogācija kā izdzīvošanas rīks kara ēnā
Kamēr Ukrainas parlaments lemj par nozares ierobežošanu, tūkstošiem sieviešu, kuras kara dēļ zaudējušas visu, izvēlas komerciālo surogāciju kā vienīgo iespēju izdzīvot. Stāsts par 22 gadus veco Karīnu no Bahmutas, kura iznēsā bērnu ārvalstu pārim, lai nopirktu mājokli, liek uzdot smagus jautājumus. Vai tā ir sievietes brīva izvēle glābt savu ģimeni, vai tomēr nežēlīga nabadzīgu sieviešu ekspluatācija, pārvēršot reprodukciju par biznesu brīdī, kad valstī plosās karš?
Vai atņemt bērniem vasaras brīvlaiku?
Sabiedrības iniciatīvu platformā "ManaBalss" iesniegts priekšlikums saīsināt garo vasaras brīvlaiku uz mazāka mājasdarbu apjoma rēķina. Statistika ir šokējoša, jo Latvija ir sestajā vietā pasaulē pēc laika, ko bērni pavada, pildot mājasdarbus. Iniciatīvas autore uzskata, ka pašreizējais režīms rada lieku stresu un zināšanu zudumu vasarā. Dāmas spriedīs, vai īsāks brīvlaiks tiešām ir risinājums, vai arī tas tikai atņems ģimenēm vienīgo laiku mierīgai atpūtai un uzkraus vēl lielāku spriedzi vecākiem?
Māmiņa 53 gados un miljonāru dzīres mēra laikā
Šovakar neizpaliks arī Holivudas jaunumi un modes pasaules skandāli. Aktrise Kamerona Diaza 53 gadu vecumā ir kļuvusi par trešā bērna māmiņu, pierādot, ka bioloģiskais pulkstenis mūsdienās ir kļuvis par visai nosacītu jēdzienu. Tikmēr modes pasaules lielākais notikums "Met Gala" šogad saņēmis kritiku par neķītru bagātības izrādīšanu krīzes laikā. Īpaši apspriests tiek fakts, ka pasākumu finansēja Džefs Bezoss, kura darbinieki bieži vien dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Vai mode joprojām ir māksla, vai tikai turīgo cilvēku spēļu laukums, kurā vairs nav nekā gaumīga?
