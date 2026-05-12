Daļa leiboristu mudina Stārmeru atkāpties, premjers sola nepadoties
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers otrdien kabineta sēdē atkārtoti paziņoja, ka negrasās pamest amatu, kamēr leiboristu rindās arvien skaļāk izskan prasības viņam demisionēt. Pēc graujošās sakāves pagājušās nedēļas vietējās vēlēšanās Stārmers cenšas gūt ministru atbalstu, taču otrdien par aiziešanu jau paziņojuši divi zemākā ranga kabineta locekļi, aicinot nomainīt partijas vadību.
Tomēr pagaidām neviens no leiboristiem nav izteicis gatavību pretendēt uz partijas līdera amatu.
Tikmēr jau vismaz 80 no 403 leiboristu deputātiem parlamenta apakšnamā pieprasījuši Stārmera atkāpšanos vai vismaz noteikt skaidru laika grafiku partijas vadības nomaiņai.
Tomēr ar to nepietiek, lai ierosinātu partijas līdera vēlēšanas. Saskaņā ar leiboristu statūtiem partijas vadītāja pārvēlēšanu var ierosināt, ja vismaz piektdaļa no parlamenta deputātiem, tas ir 81, izsaka atbalstu konkrētam kandidātam.
Otrdien pirmā kabinetu pameta mājokļu, kopienu un pašvaldību ministre Miata Fahnbuleha, aicinot Stārmeru rīkoties atbilstoši valsts interesēm un paziņot laika grafiku viņa aiziešanai.
Viņai sekoja Džesa Filipsa, kas kabinetā atbildīga par vardarbības novēršanu pret sievietēm. Viņa norādīja, ka Stārmers esot labs cilvēks, taču nav spējīgs īstenot radikālas pārmaiņas.
Kā ziņots, ceturtdien notikušajās vēlēšanās leiboristi zaudēja 1400 deputātu vietas Anglijas municipālajās padomēs, ko tiem atkaroja Naidžela Farāža vadītā labējā partija "Reform UK" (Reformēt Apvienoto Karalisti) un galēji kreisā Zaļo partija.
Velsā leiboristi pirmo reizi vēsturē zaudēja kontroli pār reģionālo parlamentu. Viņu balsu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām saruka no 36,2% līdz 11,1%, kamēr pārstāvniecība - no 30 līdz deviņām vietām. Tikmēr savas pozīcijas nostiprināja velsiešu nacionālistu partija "Plaid Cymru" un "Reform UK".
Savukārt Skotijā kontroli pār reģionālo parlamentu atguva Skotu Nacionālā partija (SNP), kamēr leiboristi izcīnīja tikpat daudz vietu kā "Reform UK", konservatīvajiem, zaļajiem un liberāldemokrātiem vien nedaudz atpaliekot.