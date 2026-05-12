“Hornbaek Baltic” pieredze - kā turnikets palīdz plānot darbu kokapstrādes uzņēmumā
Kvalitatīvs kokmateriāls, rūpīgs darbs un augsta kvalitāte – vai tik klasiska produkta kā priedes materiāla līstes ražošanu var padarīt mūsdienīgu? Automatizācija un digitalizācija pēdējos piecus gadus bijis stratēģisks attīstības virziens arī kokapstrādes uzņēmumā AS “Hornbaek Baltic”, stāsta ražotnes direktors Jānis Dišlers. Ražošanu krietni efektīvāku palīdz padarīt ne tikai jaunākās paaudzes optimizācijas līnija, ēveles un citas iekārtas, bet arī digitālās uzskaites sistēma. Kādu tieši risinājumu ieviesis Ādažu uzņēmums?
“Hornbaek Baltic” ir pieredzējis kokapstrādes uzņēmums. Latvijā tas strādā kopš 2006. gada, savukārt tā mātesuzņēmums “Hornbaek” Dānijā darbojas jau kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem. Tā nemainīga vērtība ir krāsotas un nekrāsotas iekšējās apdares priedes līstes, kas no ražotnes Ādažos tālāk ceļo galvenokārt uz Skandināvijas un Centrāleiropas valstīm. Liela apjoma ražošanā ļoti būtiska loma ir precīzai ražošanas procesu uzskaitei, kas ietver materiālu plūsmas, iekārtu ražības un cilvēkresursu uzskaiti. Būtiski, lai dati būtu ātri un precīzi pieejami pareizu lēmumu pieņemšanai, plānojot procesus un darba resursus.
“Digitalizācijā īpašu uzmanību pievērsām cilvēkresursu uzskaites procesa pilnveidei un drošībai. Ļoti labs risinājums ražošanā ir personāla piekļuves turnikets, kas nodrošina gan precīzu laika uzskaiti, gan arī to, lai uzņēmumā neiekļūst nepiederošas personas,” stāsta Jānis Dišlers.
Turniketa sistēma – atbalsts personāla vadībai un precīzai uzskaitei
Ražošanas uzņēmumā cilvēks joprojām ir svarīgākais resurss. “Hornbaek Baltic” strādā divās maiņās, un vienā darba maiņā Ādažos vairākos cehos ierodas 50–60 darbinieku dažādās pozīcijās. Agrāk cilvēks, ieradies darbā, pateica labrītu apsargam un devās pie sava vadītāja – konkrētā departamenta meistara, kurš darba stundas uzskaitīja vienkāršā “Excel” failā un pēc tam mēneša beigās datus ievadīja algu sistēmā. Šādam manuālam uzskaites procesam uzņēmumā bija savi mīnusi, kas prasīja lieku darbu.
Lai ieviestu automātisku un precīzu uzskaites sistēmu, kas palīdzētu ne tikai personāla vadības (HR) un grāmatvedības uzskaitei, “Hornbaek Baltic” 2025. gada nogalē ieviesa jaunu risinājumu – turniketu ar programmatūru darba laika uzskaitei. Tas veiksmīgi izdevies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotās Atveseļošanas un noturības mehānisma digitalizācijas atbalsta programmas mazajiem, vidējiem un lielajiem uzņēmumiem atbalstu. “Ar šo sistēmu esam gan atrisinājuši drošības jautājumu, gan nodrošinājuši precīzu darba laika uzskaiti,” saka ražotnes direktors Jānis Dišlers.
Pats turnikets jeb pilna auguma metāla ieejas vārti ir samērā vienkāršs risinājums, kas papildināts ar programmatūru un nodod datus citām datu uzskaites programmām. Tālāk dati jau tiek izmantoti saskaņā ar nepieciešamību: grāmatvedībā – algu aprēķiniem, HR nodaļā – personāla daudzuma uzskaitei, ražošanas meistariem – plānojot ikdienas procesus. Pateicoties uzskaites sistēmai, ikviens uzņēmuma darbinieks var datorā vai telefonā redzēt precīzus datus par to, cik stundu un kurā vietā nostrādāts.
Ar turniketu saistītā programmatūra ražošanas vadībai ļauj iegūt arī organizatoriskos datus. “No rīta skaidri zinām, kurš ir un kurš nav ieradies darbā. Tas ātrāk palīdz pārplānot cilvēkresursus starp dažādām darba vietām un nodrošināt nepārtrauktu ražošanas procesu. Tā esam maksimāli efektīvi no paša dienas sākuma,” saka uzņēmuma pārdošanas vadītāja Lelde Kaļinka. Ar digitalizāciju atrisināti daudzi būtiski cilvēkresursu vadības jautājumi, darbus var plānot efektīvāk un pielāgoties, kad nepieciešams, arī atalgojuma sistēma padarīta skaidrāka darbiniekiem – balstīta reālos datos, tādējādi izvairoties no neprecizitātēm.
Attīstīsies tie uzņēmumi, kuri apgūs tehnoloģijas
Konkurētspējīgs un uz attīstību vērsts uzņēmums iet līdzi laikam un izmanto digitalizācijas un automatizācijas iespējas, uzskata Jānis Dišlers. Arī kokmateriālu ražošanas nozarē tas ir būtiski, jo “izdzīvos tikai tie, kas apgūs tehnoloģijas”.
Papildus nesen ieviestajai turniketu sistēmai “Hornabek Baltic” ir īstenoti arī citi ar digitalizāciju un automatizāciju saistīti risinājumi, kas ļāvuši nodrošināt pilnīgu uzskaiti ražotnē – par materiālu plūsmām, ražošanas procesiem, iekārtu izmantošanu un cilvēkresursiem. Jau tagad daļu darbu, kurus veica cilvēks, vizuāli izvērtējot materiālus, aizstāj mākslīgā intelekta (MI) apmācīti skeneri, kas precīzi izvērtē, sazāģē un sašķiro kokmateriālu.
Rūpnīcas direktors uzsver, ka ar laiku darbu plānošana kļūs arvien vienkāršāka, pateicoties MI rīkiem. Tie jau tagad ir labi palīgi, tomēr pieredzējušus meistarus darbu plānošanā MI pagaidām vēl nespēj aizstāt. Arī nākotnē “Hornabek Baltic” plāno turpināt digitalizācijas un automatizācijas procesu attīstību vairākos virzienos (MI vizuālā redze, plānošana, drošība).
“Mēs strādājam ar dzīvu koku. 1000 metri šodien nav tie paši 1000 metri, kas vakar, tāpēc ir jābūt elastīgiem un ātri jāpielāgojas dažādām situācijām un rezultātiem. Mūsu gala produkcijai būtiska ir kvalitātes kontrole, tāpēc aktīvi strādājam pie dažādiem defektu noteikšanas risinājumiem, lai tos varētu iespējami ātrāk un efektīvāk identificēt un novērst. Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, tāpēc virziens, kurā ejam, ir vizuālā skenēšana ar mākslīgā intelekta palīdzību,” skaidro ražotnes direktors Jānis Dišlers.
Vēl viens virziens, kuru uzņēmums attīsta, ir ražošanas plūsmas un procesu plānošana, un arī šeit MI un citi digitālie rīki var būt noderīgi. Lai visu izdarītu veiksmīgi un procesus padarītu efektīvākus, jāiesaista arī darbinieki un jānodrošina viņu apmācība.
“Ir jābūt prasmēm darboties ar MI un pamata izpratnei par tā darbības principiem, tad arī viss strādā. Tas ir un būs viens no būtiskākajiem nākotnes izaicinājumiem. Pozitīvais aspekts – ja cilvēks ir atvērts jaunām zināšanām un nebaidās no visa jaunā, viņam vienmēr atradīsies iespējas attīstīties, apgūt jaunas prasmes un kļūt par vērtīgu komandas daļu ražošanas procesā. Apmācīt var joprojām, bet nākotnē rūpnīcas pieprasīs jau citas pamatprasmes – lielāku tehnisko izpratni, spēju strādāt ar automatizētām iekārtām un gatavību nepārtraukti mācīties un pielāgoties pārmaiņām,” prognozē Jānis Dišlers.
Ņemot vērā līdzšinējo pozitīvo pieredzi ar līdzfinansējuma piesaisti, “Hornbaek Baltic” arī nākotnē cer izmantot atbalsta iespējas automatizācijas un jaunu digitālo risinājumu ieviešanā.
Latvijas uzņēmējiem ir pieejams plašs valsts un Eiropas Savienības finansēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, kas apkopots vienotajā uzņēmēju portālā “business.gov.lv” un tā apakšvietnē “liaa.business.gov.lv”. Tur uzņēmumi var atrast informāciju par dažādām programmām –no finansējuma inovāciju un jaunu produktu attīstībai, eksporta veicināšanas un starptautiskās sadarbības iespējām līdz grantiem uzņēmumu digitalizācijai, tehnoloģiju ieviešanai un produktivitātes paaugstināšanai.
