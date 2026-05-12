Rīga iekļuvusi satraucošā Eiropas reitingā
"Euronews Business" izpētīja minimālās bruto algas un vidējo īres cenu attiecību ES valstīs un to galvaspilsētās.
Izrādījās, ka daudzās pilsētās nepietiek ar minimālo bruto algu, lai samaksātu par dzīvokli. Rīgā atšķirība starp minimālo algu un dzīvesvietas izmaksām ir viena no lielākajām Eiropā.
Vislielākā izdevumu kategorija
Kā ziņo "Euronews", maksājumi par dzīvojamo platību un komunālajiem pakalpojumiem ir lielākā izdevumu kategorija Eiropas mājsaimniecībām. Saskaņā ar jaunākajiem Eurostat datiem 23,6% mājsaimniecību izdevumu ES tiek tērēti par dzīvesvietas īri, ūdeni, elektrību, gāzi un citiem degvielas veidiem. Īpaši liela īres maksa ir lielajās pilsētās.
Saskaņā ar Eiropas Profesionālo arodbiedrību konfederācijas (ETUC) analīzi, balstītu uz ES datiem, vidējā trīsistabu dzīvokļa īres cena galvaspilsētās lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu pārsniedz minimālo algu.
Tikai piecās ES valstīs mēneša īres maksa ir zemāka par minimālo algu. Tomēr, ņemot vērā, ka Eurostat un ETUC dati balstīti uz bruto minimālo algu, faktiskā slodze darbiniekiem, visticamāk, ir vēl lielāka, ja tiek ņemta vērā "tīrā" alga.
Rīga starp "līderiem"
Visvairāk cieš cilvēki ar minimālo algu Čehijas galvaspilsētā. Prāgā vidējā īres maksa ir 1 710 eiro, kamēr minimālā alga valstī ir 924 eiro. Tas nozīmē, ka, lai atļautos dzīvokli ar divām guļamistabām, ir nepieciešama summa, kas ir ekvivalentā 185% minimālās algas.
Otrajā vietā atrodas Lisabona – 168%. Portugālē mēneša bruto minimālās algas ekvivalents (ko izmaksā 14 mēnešos gadā) ir 1 073 eiro, savukārt vidējā īres maksa galvaspilsētā ir 1 710 eiro.
Būtiska daļa no bruto minimālās algas, kas nepieciešama īres apmaksai, pārsniedz 150% arī Budapeštā (159%), Bratislavā (158%), Sofijā (154%), Atēnās (153%) un Rīgā (151%). Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar minimālo algu būs jāiztērē visa alga par īri, un būs nepieciešami vēl vairāk nekā puse no algas papildus, lai to segtu.
Šī daļa pārsniedz arī 100%, tātad ar minimālo algu nepietiek īres maksas segšanai Parīzē (138%), Tallinā (131%), Madridē (125%), Bukarestē (122%), Varšavā (117%), Dublinā (113%), Ļubļanā (105%) un Viļņā (105%).
Piemēram, Parīzē vidējā īres maksa par divistabu dzīvokli ir 2 523 eiro, kamēr minimālā alga Francijā ir 1 823 eiro. Madridē šis rādītājs ir 1 721 eiro, pret 1 381 eiro minimālajā algā.
Briselē un Berlīnē – vislabāk
Savukārt Brisele ir labākā ES galvaspilsēta tiem, kas saņem minimālo algu un var atļauties īrēt dzīvojamo platību. Šeit īres maksa ir 70% no minimālās bruto algas. Beļģijas galvaspilsētā vidējā īres maksa par divistabu dzīvokli ir 1 476 eiro, bet minimālā alga – 2 112 eiro.
Otrajā vietā atrodas Berlīne – 76%. Minimālās algas daļa, kas nepieciešama īres maksas apmaksai, veido 85% Nikosijā, 87% Luksemburgā un 96% Hāgā.