Elija Asniņa 16 gadu vecumā paralimpiskajās spēlēs pārstāvēja Latviju: “Es zinu, ka tas ir iespējams”
Elija ir 16 gadu veca meitene, kura jau gandrīz 3 gadus ikdienu pavada ratiņkrēslā. 2023. gada 15. jūnijā viņa neveiksmīgi ielēca ezerā, un viņas dzīve dažās sekundēs krasi mainījās. Taču ar mērķtiecību var panākt daudz - šogad Elija debitēja paralimpiskajās spēlēs, ratiņkērlinga komandā pārstāvot Latviju.
Liktenīgo dienu viņa atceras spilgti. “Peldējāmies, lēcām no laipiņas. Visticamāk, man paslīdēja kāja un pēdējo reizi ielēcu seklākā vietā.” Elijai tika konstatēts kakla skriemeļu lūzums.
Kopš tā laika daudz kas ir mainījies, taču Elija ir pierādījums tam, ka pēc smagiem pārbaudījumiem ir iespējams atrast spēku un turpināt veseļoties. “Ja tu esi pozitīvs, arī cilvēki uz tevi raugās pozitīvi. Un arī tiem, kuri ir negatīvi noskaņoti, vajag uzsmaidīt, un viņš būs spiests tev uzsmaidīt pretī,” saka Elija. Viņa ir apņēmības pilna, ka kādreiz varēs staigāt.
Meitenes lielākais atbalsts noteikti ir viņas superkomanda – ģimene, ar kuru tiek daudz ceļots, kā arī draugi. Savukārt omes dāvinātais sunītis Honda ir uzticams sabiedrotais un papildu motivācija meitenes ikdienā.
Šobrīd Elijas dzīve ir piepildīta ar dažādiem notikumiem, un liela loma viņas dzīvē ir sportam. Elija nodarbojas ar ratiņkērlingu un šogad piedzīvoja debiju paralimpiskajās spēlēs, pārstāvot tajās Latviju. Viņa bija jaunākā sportiste komandā. Ar šo sporta veidu viņa iepazinās Siguldā vasaras paralimpiskajā dienā, kur tika aicināta pamēģināt, un treneris pamanīja – meitenei izdodas. Pēc tam rudenī viņu aicināja uz halli, sākums nebija vienkāršs, taču drīz vien parādījās pirmie rezultāti. “Pirmais, kas iepatikās, bija svaigais gaiss kērlinga hallē. Bija vēsi, bet patīkami,” ar smaidu atceras Elija.
Sākotnēji viņa trenējās ar treneri, taču viņš kādā brīdī bija aizņemts un trenēšanas stafeti pārņēma Elijas tētis. Drīz vien talantīgo meiteni pamanījis lielās komandas treneris, un šosezon viņa paņemta komandā.
Nākotnē Elija domā turpināt nodarboties ar kērlingu un pamēģināt arī citus sporta veidus un darboties profesionālā līmenī. “Es zinu, ka tas ir iespējams,” viņa saka.
