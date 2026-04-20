Kardiologs nosauc populāru uzkodu, kuru viņš nekad neēd, lai nekaitētu sirdij
Dažkārt mēs domājam, ka labākais veids, kā rūpēties par veselību, ir ēst trīs reizes dienā un izvairīties no uzkodām.
Taču pēc medicīnas zinātņu doktora, kardiologa Larsa Sondergārda domām, uzkodām ir vieta uzturā. Par to raksta "Parade". "Uzkodas noteikti ir nepieciešamas sirds veselībai. Viss ir atkarīgs no tā, ko jūs izvēlaties. Uzkodai nav obligāti jābūt čipsiem vai konfektēm," saka Sondergārds.
Viņš piekrīt, ka šīs uzkodas patiešām ir ērtas — tās var iegādāties jebkur, tās ir viegli uzglabāt un patērēt tad, kad organismam nepieciešama enerģija. Tomēr viņš uzsver, ka uzkodām galvenokārt jābūt veselīgām.
"Tās var būt vienkāršas augļu uzkodas, kuras var ātri paņemt līdzi, piemēram, banāni, garšīgi dārzeņi, piemēram, jaunie burkāni, vai sauja riekstu vai sēklu. Uzkoda var būt arī cieti vārīta ola, gabaliņš tumšās šokolādes vai pat šķēle pilngraudu maizes ar nelielu daudzumu riekstu sviesta," paskaidroja kardiologs.
Tikmēr, pēc viņa teiktā, no dažām uzkodām labāk izvairīties. Jo īpaši eksperts nosauca ar olbaltumvielām bagātu uzkodu, no kuras viņš pats izvairās un iesaka to darīt arī saviem pacientiem.
"Kaltēta jeb vītināta gaļa ir tāda uzkoda, ar kuru cilvēki mēdz pārspīlēt. Tā tiek reklamēta kā augsta proteīna variants ātrai uzkodai, un daļēji tā ir taisnība,” saka Sondergārds. Kā norādīts, viens liels vītinātas gaļas gabals patiešām satur gandrīz 7 gramus olbaltumvielu, taču svarīgi pievērst uzmanību arī citiem rādītājiem.
"Pirmkārt, vītināta gaļa bieži satur ļoti daudz nātrija, kas, ja to lieto lielos daudzumos vai pārāk bieži, var paaugstināt asinsspiedienu, kas savukārt rada lielāku slodzi sirdij un palielina sirdslēkmes un insulta risku," skaidroja ārsts.
Rakstā teikts, ka viens liels vītinātas liellopa gaļas gabals satur 356 mg nātrija. Tikmēr Amerikas Sirds asociācija iesaka ierobežot sāls patēriņu līdz 2300 mg dienā, bet ideālā gadījumā – līdz 1500 mg.
Turklāt, pēc Sondergārda teiktā, lielākajā daļā tirgū pieejamās vītinātas gaļas ir pievienots cukurs, kas var paaugstināt triglicerīdu līmeni — tauku veidu, kas atrodas asinīs — un laika gaitā veicināt plāksnīšu veidošanos artērijās.
Tāpat liela vītinātas liellopa gaļas porcija satur apmēram 2,16 gramus piesātināto tauku, kas paaugstina zema blīvuma lipoproteīnu jeb "sliktā" holesterīna līmeni, kas ir galvenais sirds slimību cēlonis, skaidroja kardiologs.
Amerikas Sirds asociācija iesaka ierobežot piesātināto tauku uzņemšanu līdz 13 gramiem (apmēram 120 kalorijām), ja tiek ievērota 2000 kaloriju diēta.
"Es iesaku pacientiem ierobežot visu, kas satur daudz transtaukskābju, piesātināto tauku, rafinēta cukura vai nātrija. Problēma ir tā, ka kaltēta gaļa apvieno visus trīs šos faktorus salīdzinoši nelielā porcijā," saka ārsts.
Problēma ir arī tajā, ka vītināta gaļa ir pagatavota tā, lai tā būtu ļoti garšīga, tāpēc "kad sākat to ēst, ir grūti apstāties," piebilda Sondergārds.
"Pacientiem, kuriem ir grūti kontrolēt porcijas, īpaši, ja runa ir par sāļām, pikantām uzkodām, es iesaku izvairīties no ģimenes iepakojumu pirkšanas un vietā izvēlēties maza izmēra uzkodu iepakojumu," iesaka viņš.
Pēc ārsta teiktā, tie, kuriem nav sirds problēmu, var laiku pa laikam izbaudīt gabaliņu vītinātas gaļas, taču tiem, kam ir paaugstināts asinsspiediens, augsts holesterīna līmenis vai ir sirds slimības, šo uzkodu var ēst ļoti reti un nekādā gadījumā ne katru dienu.
Ko ēst uzkodu laikā, lai rūpētos par sirds veselību
Uzkodas var būt pilnīgi daļa no veselīgas uztura sirdij, norādīja Sondergārds un nosauca dažas savas iecienītākās uzkodas.
"Manas trīs iecienītākās uzkodas ir mellenes, tumšā šokolāde un zivju konservi. Mellenes un tumšā šokolāde satur daudz antioksidantu, kas var palīdzēt uzturēt veselīgu asinsspiedienu un pozitīvi ietekmēt "sliktā" holesterīna, LPNP, samazināšanos," paskaidroja viņš.
Tumšā šokolāde, kā liecina pētījums, kas publicēts "National Library of Medicine", satur flavonoīdus, kas arī var atbalstīt sirds veselību. Tomēr ārsts iesaka ņemt vērā tauku un kaloriju saturu: sabalansētā uzturā pietiks ar 30 g porciju.
"Zivju konservi parasti satur daudz omega-3 taukskābju, kuras mūsu organisms nevar izstrādāt pats. Šie tauku tipi arī var palīdzēt samazināt asinsspiedienu un pozitīvi ietekmēt vispārējo ķermeņa veselību," piebilda viņš.