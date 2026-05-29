Bijušais Saeimas deputāts Jānis Iesalnieks atteicies no deputāta mandāta
Bijušais Saeimas deputāts Jānis Iesalnieks (NA) atteicies no tā saucamā "mīkstā" mandāta parlamentā, kas viņam tika piedāvāts pēc tam, kad daļa Nacionālās apvienības (NA) deputātu kļuva par ministriem jaunajā valdībā.
Iesalnieks vietnē "X" norādīja, ka par savu lēmumu piektdien informējis Saeimu. Tāpat viņš esot noraidījis piedāvājumu kandidēt rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās un neplāno atgriezties aktīvajā politikā.
Iesalnieks norāda, ka viņam patīk darbs, kuru patlaban veic, un arī savu profesionālo nākotni saredzot šajā nozarē. Bijušais politiķis gan piebilst - tas nenozīmē, ka viņš neizmantos savas pilsoniskās tiesības dalīties ar domām par sabiedriskajiem procesiem Latvijā un pasaulē.
Kopš 2023. gada beigām Iesalnieks strādāja SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas", kas atbild par "Rail Baltica" izbūvi Latvijas teritorijā, pildot Projekta ieviešanas un vadības departamenta būvdarbu līgumu vadītāja pienākumus.
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, Iesalniekam atsakoties no piedāvātā parlamentārieša mandāta, ceļš uz Saeimu paveras līdzšinējam Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta vadītājam Rūdolfam Kalvānam, kurš tikko kļuva par jaunās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones (NA) biroja vadītāju.
Jau ziņots, ka līdz ar līdzšinējās opozīcijas pārstāvja Andra Kulberga (AS) valdības apstiprināšanu būtiski mainās Saeimas sastāvs, jo vairāki līdzšinējie deputāti kļūst par ministriem, bet citi līdzšinējie ministri atgriežas parlamentā.
No Nacionālās apvienības Saeimas deputātiem par ministriem kļuvuši Indriksone, Jānis Dombrava, Nauris Puntulis un Jānis Vitenbergs. Indriksone kļuvusi par izglītības un zinātnes ministri, Dombrava - par iekšlietu ministru, Puntulis - par kultūras ministru, bet Vitenbergs - par klimata un enerģētikas ministru.