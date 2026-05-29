RFS ar vēliem vārtiem Latvijas futbola virslīgas mačā pārspēj "Super Novu"
Ar Stefana Paniča un Darko Lemajiča gūtajiem vārtiem RFS komanda piektdien "Tonybet" Latvijas virslīgas 16. kārtas mačā ar 2:1 (1:1) pieveica "Super Nova". Pretinieku sastāvā ar vārtu guvumu izcēlās Agris Glaudāns.
Mača otrajā desmitminūtē Žiga Lipuščeks RFS soda laukumā ar roku skāra bumbu un uz vicečempionu vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 14. minūtē realizēja Glaudāns. Mazliet vēlāk otrā laukuma galā pēc stūra sitiena bumba pa roku trāpīja Jegoram Cīrulim, un "pendele" tika nozīmēta uz "Super Nova" vārtiem. To 18. minūtē izpildīja Paničs, kurš bija nekļūdīgs - 1:1.
Astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Gotjē Mankendā centrējuma no labās malas uz tālo vārtu stabu Lemajičs bija precīzs ar galvu un panāca 2:1 RFS labā. Pirms tam "Riga" mājās ar rezultātu 2:0 uzvarēja "Grobiņu". Sestdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Tukums 2000" komandu un "Auda" - ar "Ogre United", bet svētdien "Jelgava" mājās tiksies ar "Daugavpili".
RFS 16 spēlēs ir guvusi 43 un "Riga" - 39 punktus, bet "Auda" - 15 cīņās 31 punktu. 20 punkti ir "Super Nova" komandai, bet 19 un 17 punkti - attiecīgi "Liepājai" un "Daugavpilij". 14 punkti ir "Jelgavai", pa 13 punktiem - "Grobiņai" un "Tukums 2000" vienībai, bet "Ogre United" futbolistiem ir četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.