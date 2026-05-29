Šteinbergs gūst piecus punktus "Baxi" uzvarā pār "Real" Spānijas basketbola čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs piektdien guva piecus punktus Manrezas "Baxi" uzvarā pār Spānijas ACB līgas līdervienību Madrides "Real". Savā laukumā "Baxi" ar 94:87 (26:19, 30:29, 18:25, 20:14) pārspēja jau pirmo vietu pamatturnīrā nodrošinājušo Madrides klubu.
Šteinbergs 18 minūtēs un 12 sekundēs laukumā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un vienu no sešiem tālmetieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, divas kļūdas, pārķerta bumba, personiskā piezīme, +/- rādītājs +1 un efektivitātes koeficients -1. "Baxi" rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Agustīns Uvals, bet pretiniekiem ar 32 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Mario Hezonja.
Vēl pamatturnīra pēdējās kārtas spēlē piektdien Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" mājās tiksies ar Malagas "Unicaja", bet Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" - ar "Zaragoza".
Turnīra līdere ar 26 uzvarām 34 spēlēs ir Madrides "Real", "Baskonia" ar 24 uzvarām 33 mačos ir otrā, "Baxi" ar bilanci 16-18 ir desmitā un "Rio Breogan" ar bilanci 15-18 ieņem 11. vietu. Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".