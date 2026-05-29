Šķēpmetējs Čakšs sacensībās Polijā paliek astotais
Latvijas vieglatlēts Gatis Čakšs leģendārās poļu sprinteres Irenas Ševiņskas piemiņas sacensībās Bidgoščā ierindojās astotajā vietā šķēpa mešanā.
Čakšs ar ceturtajā mēģinājumā sasniegto rezultātu 71,83 metri astoņu sportistu konkurencē ieņēma pēdējo vietu. No sava sezonas labākā rezultāta viņš atpalika vairāk nekā četrus metrus. Vēl divos metienos viņš pārsniedza 70 metrus.
Sacensībās uzvaru izcīnīja DĀR pārstāvis Davs Smits, kurš piektajā mēģinājumā šķēpu raidīja 84,57 metru tālumā, sasniedzot savu sezonas rekordu un vēl divreiz pārsniedzot 80 metru robežu.
Otrajā vietā ar savu sezonas rekordu 81,62 metri ierindojās lietuvietis Edis Matusevičs, bet trešais finišēja polis Davids Vegners, kurš raidīja šķēpu 79,04 metrus tālu.