Liepājas Reģionālās slimnīcas mediķis dalās pieredzē Amsterdamā
Liepājas Reģionālās slimnīcas traumatologs-ortopēds Dr. Jānis Vozņesenskis Amsterdamā kā lektors prezentēja audu saudzējošu krustenisko saišu rekonstrukcijas metodi ar sintētiskiem implantātiem, kas veicina ātrāku atveseļošanos un saglabā pacienta saistaudus. Šī modernā pieeja pieejama Liepājas Reģionālajā slimnīcā kā maksas pakalpojums, jo valsts to pagaidām neapmaksā.
Liepājas Reģionālās slimnīcas traumatologs-ortopēds Dr. Jānis Vozņesenskis starptautiskās apmācībās Amsterdamā uzstājās kā lektors, daloties pieredzē ar kolēģiem no dažādām pasaules valstīm par inovatīvu ceļa locītavas saišu rekonstrukcijas metodi.
Kursos piedalījās traumatologi un ortopēdi no visas pasaules, kuri papildināja zināšanas gan teorētiski, gan praktiski, apgūstot jaunākās ķirurģiskās metodes.
Dr. Vozņesenskis prezentēja audu saudzējošu pieeju krustenisko saišu rekonstrukcijā, izmantojot sintētiskus implantus, kas ļauj saglabāt pacienta paša saistaudus. Šāda metode veicina labvēlīgāku dzīšanas procesu un var nodrošināt ātrāku atveseļošanos.
Sintētiskie implanti, kas izstrādāti Apvienotajā Karalistē, paredz saglabāt pacienta esošās saišu struktūras, vienlaikus nodrošinot locītavas stabilitāti.
Pacientiem Liepājas Reģionālā slimnīca šo audu saudzējošo ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcijas metodi piedāvā kā maksas pakalpojumu, jo valsts patlaban šādus implantus neapmaksā. Metode nodrošina iespēju izvēlēties modernu un individuāli pielāgotu ārstēšanas pieeju.
Kursos pieredzē dalījās arī starptautiski atzīti ortopēdiskie ķirurgi no Apvienotās Karalistes, kas veicināja daudzpusīgu profesionālo diskusiju un zināšanu apmaiņu.
Apmācības notika vienā no pasaulē vadošajiem ķirurģijas prasmju centriem, kas specializējas inovatīvās izglītības nodrošināšanā.
Dalība kā lektoram šāda līmeņa starptautiskos kursos apliecina Dr. Vozņesenska profesionālo pieredzi un Liepājas slimnīcas speciālistu spēju strādāt un dalīties zināšanās globālā līmenī.