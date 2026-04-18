Infektologs-hepatologs skaidro, kā laikus atklāt un veiksmīgi izārstēt C hepatītu
C hepatīts bieži norit bez simptomiem un var izraisīt nopietnus aknu bojājumus, taču mūsdienu terapija Latvijā ir efektīva, īsa un valsts apmaksāta, ar izārstēšanās iespēju ap 95%. Speciālisti aicina regulāri veikt analīzes, jo savlaicīga diagnostika nodrošina pilnīgu atveseļošanos.
C hepatīts bieži tiek dēvēts par “kluso infekciju”, jo slimība ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem. Daudzi cilvēki par infekciju uzzina tikai tad, kad veiktas analīzes cita iemesla dēļ vai jau attīstījušies nopietni aknu bojājumi.
Tomēr mūsdienās C hepatīts ir viena no retajām hroniskajām vīrusu infekcijām, kuru iespējams pilnībā izārstēt.
Liepājas Reģionālās slimnīcas infektologs–hepatologs Andrejs Rimša norāda, ka pacienti pie ārsta nereti vēršas novēloti. “Dažkārt cilvēks zina, ka viņam ir veselības problēmas, bet nevēršas pēc palīdzības. Kad viņš nonāk pie speciālista, slimība jau var būt progresējusi līdz aknu cirozei vai pat aknu vēzim. Tie nav bieži gadījumi, taču tādi notiek,” saka ārsts.
C hepatīta sākumstadijā simptomi var būt ļoti nespecifiski – nogurums, apetītes trūkums vai diskomforts vēderā. Smagākos gadījumos var rasties svara zudums, dzelte vai vēdera apjoma palielināšanās, kas jau liecina par progresējošu aknu bojājumu.
Svarīga loma C hepatīta atklāšanā ir laboratoriskajiem izmeklējumiem. Izmaiņas aknu rādītājos vai asins analīzēs bieži vien ir pirmais signāls, kas liek ārstam veikt papildu pārbaudes.
“Pacients pats, izlasot analīžu rezultātus, ne vienmēr saprot, ko tie nozīmē. Tāpēc svarīgi konsultēties ar ģimenes ārstu vai speciālistu, kurš izvērtēs rezultātus un nepieciešamības gadījumā nozīmēs papildu izmeklējumus,” skaidro Andrejs Rimša.
C hepatīts var bojāt aknas pakāpeniski daudzu gadu laikā. Ja infekcija netiek savlaicīgi diagnosticēta un ārstēta, tā var izraisīt aknu fibrozi, aknu cirozi vai aknu vēzi. Šie riski pastāv arī cilvēkiem, kuri nelieto alkoholu, jo vīruss pats par sevi spēj bojāt aknu šūnas.
Inficēšanās ar C hepatītu visbiežāk notiek saskarē ar inficētām asinīm. Lielāks risks ir cilvēkiem, kuri lieto intravenozās narkotikas, kā arī seksuāla kontakta ceļā, veicot tetovējumus vai pīrsingu. Taču nereti pacienti nespēj noteikt, kad un kur inficēšanās notikusi.
“Daudziem pacientiem tas ir šoks, jo viņi nezina, kur varētu būt inficējušies. Tāpēc regulāras veselības pārbaudes ir ļoti svarīgas, pat ja cilvēks neuzskata sevi piederīgu kādai no riska grupām,” uzsver ārsts.
Ja antivielu tests uz C hepatītu ir pozitīvs, tas ne vienmēr nozīmē aktīvu slimību. Dažkārt tas liecina tikai par kontaktu ar vīrusu pagātnē, tāpēc nepieciešami papildu izmeklējumi, lai apstiprinātu vai izslēgtu aktīvu infekciju.
Mūsdienās C hepatīta ārstēšana ir ļoti efektīva. Latvijā terapija ir pilnībā valsts apmaksāta, un ārstēšanas kurss parasti ilgst no astoņām līdz divpadsmit nedēļām.
“Ārstēšana ir salīdzinoši vienkārša – pacientam katru dienu jālieto tabletes. Terapija norit ambulatori, un stacionēšana parasti nav nepieciešama. Izārstēšanās iespēja sasniedz aptuveni 95 procentus gadījumu,” stāsta Andrejs Rimša.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā pacientiem pieejama gan C hepatīta diagnostika, gan ārstēšana. Speciālisti nosaka vīrusa genotipu, izvērtē aknu stāvokli un nozīmē piemērotāko terapiju, vienlaikus regulāri kontrolējot ārstēšanas efektivitāti.
Speciālists uzsver, ka svarīgākais ir savlaicīgi veikt analīzes. “Ja cilvēks ir riska grupā vai pastāv aizdomas par iespējamu inficēšanos, analīzes ieteicams veikt reizi gadā. Savlaicīgi atklāts C hepatīts ir veiksmīgi ārstējams, un cilvēks var pilnībā atgriezties ierastajā dzīvē,” uzsver Andrejs Rimša.