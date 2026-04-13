Stradiņa slimnīcā Hemofilijas dienā pievērsīs uzmanību asiņošanas traucējumu atpazīšanai
Hemofilijas dienā piektdien, 17. aprīlī, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A1 korpusa ātrijā notiks informatīvs pasākums "Neļauj asiņošanai palikt nepamanītai!".
Pasākums notiks no plkst. 13 līdz 16, un tā laikā sabiedrībai un pacientiem ar asins recēšanas traucējumiem būs iespēja saņemt informāciju par asiņošanas traucējumu simptomiem, diagnostiku, ārstēšanas iespējām un pieejamo atbalstu, informē slimnīcā.
PSKUS hematoloģe Kristīne Bernāte norāda, ka daudzi asiņošanas traucējumi ilgstoši var palikt nepamanīti, jo cilvēki bieži uzskata, ka pastiprināta asiņošana ir normāla vai ar to vienkārši jāsadzīvo. Pēc viņas paustā, atkārtota deguna asiņošana, ilgstoša asiņošana pēc zobārsta apmeklējuma vai ļoti spēcīgas menstruācijas var būt signāli, kas liecina par asins recēšanas traucējumiem.
Jo agrāk šādi simptomi tiek atpazīti un izvērtēti, jo ātrāk iespējams sākt piemērotu ārstēšanu un uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, uzsver speciāliste.
Pasākuma laikā interesenti varēs iepazīties ar informatīvo programmu "Hemofilijas kompasa virzieni", kas palīdzēs orientēties galvenajos jautājumos par asiņošanas traucējumiem.
Sieviešu veselībai veltītajā sadaļā tiks sniegta informācija par pastiprinātu menstruālo asiņošanu, tās iespējamo saistību ar asiņošanas traucējumiem un situācijām, kad ieteicams konsultēties ar ginekologu vai hematologu. Apmeklētāji varēs iepazīties arī ar menstruālās asins zuduma vizuālās novērtēšanas tabulu, savukārt pacientēm ar jau diagnosticētiem asins recēšanas traucējumiem sniegs ieteikumus pastiprinātas menstruālās asiņošanas gadījumā. Nepieciešamības gadījumā būs iespēja arī pierakstīties uz konsultāciju pie ginekologa.
Savukārt diagnostikai veltītajā sadaļā speciālisti skaidros, kā izmantot asiņošanas novērtēšanas anketu un kādos gadījumos nepieciešama hematologa konsultācija. Apmeklētāji varēs arī pierakstīties konsultācijai pie hematologa. Šajā sadaļā darbosies PSKUS hematoloģe Bernāte, hematoloģijas rezidenti, PSKUS Onkoloģijas klīnikas māsas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu hematoonkologi, kā arī PSKUS Apvienotās laboratorijas vadītāja Dagnija Straupmane. Paredzēts arī laboratorijas ārsta Jāņa Meistera informatīvs ziņojums "Asiņošanas detektīvi: kā laboratorija atklāj hemofiliju".
Vienlaikus pacientu atbalstam veltītajā sadaļā interesenti varēs tikties ar Latvijas Hemofilijas biedrības pārstāvjiem un uzzināt par pacientu organizāciju sniegto atbalstu, pieredzi, dzīvojot ar asiņošanas traucējumiem, kā arī par pieejamajiem resursiem pacientiem un viņu ģimenēm.
Savukārt izglītojošās informācijas sadaļā pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties ar tiešsaistes informācijas avotiem, pacientu organizāciju tīmekļvietnēm un izglītojošiem materiāliem, kas palīdz orientēties hemofilijas un citu asiņošanas traucējumu jautājumos. Pacientiem būs iespēja arī apgūt pašinjekciju veikšanu kvalificētu māsu vadībā. Apmācību laikā sniegs praktisku un teorētisku informāciju par aizvietojošo zāļu sagatavošanu, injekciju tehniku, drošību un blaknēm.
Tāpat no šodienas līdz 17. aprīlim PSKUS A1 korpusa ātrijā būs apskatāma ilustrāciju izstāde "Atpazīsti asiņošanas simptomus", kas vizuāli skaidros biežākos asiņošanas traucējumu simptomus un pievērsīs uzmanību to savlaicīgai atpazīšanai.
Kā norāda slimnīcā, Pasaules Hemofilijas dienu visā pasaulē atzīmē 17. aprīlī, lai veicinātu izpratni par hemofiliju un citiem asins recēšanas traucējumiem, kā arī uzsvērtu savlaicīgas diagnostikas nozīmi.