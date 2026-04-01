Vai grūtniece drīkst vakcinēties pret masalām?
Vaicājām ģimenes ārstei Gundegai Skruzei-Janavai par masalu vakcinācijas piemērotību grūtniecības laikā. Vai drīkst, kādi ir riski un ko darīt, ja grūtniecei bijis kontakts ar masalu slimnieku?
Dr. Gundega Skruze-Janava skaidro:
Masalu vakcīna – tā, kas ir Latvijā jeb masalu, masaliņu, cūciņu kombinētā vakcīna jeb MMR – ir dzīva vakcīna, un grūtniecēm tā netiek uzskatīta par pilnībā drošu. Ja iespējams, labāk atlikt vakcinēšanos pēc dzemdībām. Protams, ja cilvēks nezinot, ka ir stāvoklī, ir saņēmis šo vakcīnu, nekas jau briesmīgs nenotiek – nav novērotas nopietnas negatīvas sekas.
Pats masaliņu vīruss, ja ar to saslimst grūtniece, ir ārkārtīgi bīstams. Tas praktiski 100% gadījumu izraisa augļa patoloģijas. Grūtniece nekādā gadījumā nedrīkst saslimt ar masaliņām. Lai gan vakcīna satur novājinātu un nekaitīgu masaliņu vīrusu (kas ir viena no komponentēm MMR vakcīnā), dzīvās vakcīnas netiek rekomendētas grūtniecības laikā. Šis ierobežojums ir noteikts, lai pilnībā izslēgtu jebkādu potenciālu, pat teorētisku, risku auglim. Risks gan, protams, ir vairāk teorētisks.
Zinot, ka paciente ir grūtniece, lēmums par vakcināciju ir ļoti individuāls, konsultējoties ar infektologu un imunizācijas speciālistu. Katrs gadījums ir jāizvērtē, īpaši, ja bijis kontakts ar masalām vai ir ļoti augsts inficēšanās risks, sverot ieguvumus pret iespējamiem riskiem.