Paracetamols grūtniecēm joprojām tiek uzskatīts par drošu
Eiropas Savienībā paracetamols (acetaminofēns) grūtniecēm drīkst lietot, ja nepieciešams mazināt sāpes vai pazemināt temperatūru. Pašlaik nav jaunu pierādījumu, kas prasītu mainīt līdzšinējās rekomendācijas par šī medikamenta lietošanu grūtniecības laikā.
Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) galvenais medicīnas speciālists Stefans Tīrstrups norāda: “Paracetamols joprojām ir svarīgas izvēles zāles sāpju vai drudža ārstēšanai grūtniecēm. Mūsu izvērtējums nerāda pierādījumus tam, ka paracetamola lietošana varētu izraisīt autismu bērniem.”
Lielais pieejamais datu apjoms par paracetamolu grūtniecības laikā neliecina par kaitējuma risku augļa attīstībai vai jaundzimušajiem. EZA jau 2019. gadā pārskatīja pētījumus par bērnu neiroloģisko attīstību un secināja, ka nav pārliecinošu pierādījumu saiknei ar nervu sistēmas attīstības traucējumiem.
Ja paracetamolu nepieciešams lietot grūtniecības laikā, ieteicams lietot iespējami mazāko efektīvo devu, cik īsu laiku un cik reti vien iespējams. Vienmēr jāvienojas ar ārstu vai farmaceitu par lietošanu.
EZA un Latvijas Zāļu valsts aģentūra turpinās uzraudzīt paracetamolu saturošas zāles, un, ja parādīsies jauni drošuma dati, tiks veikti nepieciešamie regulējumi sabiedrības veselības aizsardzībai.