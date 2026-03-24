Esi vesels
Šodien 10:20
Pote dabūta. Cik drīz pēc vakcīnas iestājas imunitāte pret masalām?
Sākoties masalu uzliesmojumam Latvijā, Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus – vecākus un ģimenes ārstus – pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu! Masalas ir vakcīnnovēršama infekcija, un vakcinācija ir vienīgais efektīvais veids, kā pasargāties no saslimšanas un nepieļaut masalu uzliesmojumus. Bet cik drīz pēc vakcinēšanās var sagaidīt rezultātu, proti, imunitātes izstrādāšanos?
Atbild ģimenes ārste, pediatre Gundega Skruze-Janava:
Pēc vienas vakcinācijas devas antivielas organismā izstrādājas desmit līdz 14 dienu laikā. Antivielas ir, respektīvi, imunitāte ir gatava.
Tas attiecas arī uz pēcekspozīcijas profilaksi – jeb gadījumiem, kad to saņem cilvēks, kurš bijis kontaktā ar masalām, ja viņš ir nevakcinēts. 72 stundu laikā viņš var saņemt vakcīnu. Masalām inkubācijas periods vidēji ir desmit līdz 12 dienas. Tātad var cerēt, ka tajā brīdī, kad kontaktpersonas slimība attīstās, cilvēkam jau ir izstrādājušās antivielas, un viņš, ja arī saslimst, tad vismaz pārslimo viegli.