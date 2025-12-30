Igaunijā pieaug bīstamās slimības - masalu - gadījumu skaits. Valsts paziņo, ka ir zaudējusi kolektīvo imunitāti
Igaunijas Veselības pārvalde ir paziņojusi, ka valsts ir zaudējusi kolektīvo imunitāti pret masalu infekciju vakcinācijas aptvēruma samazināšanās dēļ, un šogad jau ir reģistrēti vairāki vietējie pārneses gadījumi. Igaunijā šogad ar masalām ir saslimuši deviņi cilvēki, vēstī valsts sabiedriskā raidorganizācija ERR.
Nesen Tabasalu ģimenes veselības centrā Harju apriņķī tika ārstēts bērns, kurš bija bijis kontaktā ar masalu pacientu. Viņš nebija vakcinēts, bet palūdza vakcīnu, lai mazinātu slimības iespējamo ietekmi. Tā kā vīruss, kas izraisa masalas, ir ļoti lipīgs, personālam bija jāpārkārto visas klīnikas loģistika, lai nodrošinātu citu pacientu drošību. "Ja bērns, kurš bija bijis kontaktā ar masalu pacientu, mūsu ģimenes veselības centrā vienreiz nošķaudītu, viss koridors būtu inficēts, un masalu vīruss gaisā varētu palikt divas stundas," sacīja ģimenes ārste Pireta Rospu.
“Mēs pie mums vakcinācijai un auguma un svara pārbaudei ved pilnīgi veselus mazuļus, kuri vēl nav tiesīgi saņemt masalu vakcīnu. Mums bija smagi jāstrādā, lai izdomātu, kā organizēt vakcināciju tā, lai neapdraudētu mūsu pārējos mazos pacientus,” ārste pastāstīja TV ziņu raidījumā "Aktuaalne kaamera".
Vakcinētais bērns tomēr saslima. Klīnikai bija jānosūta medmāsa uz bērna mājām, lai paņemtu paraugus, kas ar kurjeru tika nogādāti Veselības pārvaldes laboratorijā.
Lai gan masalas Igaunijā vēl nav plaši izplatītas, vakcinācijas aptverei samazinoties līdz 83 procentiem, valsts vairs nav aizsargāta pret šo vīrusinfekciju.
"Saskaņā ar PVO ieteikumiem aizsardzības līmenim jābūt 95 procentiem,” sacīja Veselības pārvaldes vecākā speciāliste Olga Sadikova. “Tas nozīmē, ka mēs novērojam arvien vairāk infekciju. Var sākties hospitalizācijas un smagi gadījumi. Mēs jau varam redzēt, ka ir sākusies masalu lokāla izplatība. Tā nav ļoti intensīva, bet tā notiek. Iepriekš mēs novērojām tikai ievestus gadījumus, bet tagad mums jau ir vietējie gadījumi, un tā noteikti ir brīdinoša zīme,” viņa teica. Pēc Rospu teiktā, vakcinācijas rādītāji sāka samazināties pirms dažiem gadiem plaši izplatītās dezinformācijas dēļ par tolaik sastopamajiem masalu vakcīnas riskiem, ko vēlāk zinātnieki atspēkoja.