“Liepājas ūdens” darbinieki piedalās ''Drosmes kastes'' papildināšanā
Uzņēmuma “Liepājas ūdens” darbinieki Lieldienu priekšvakarā papildināja Liepājas Reģionālās slimnīcas Drosmes kastes ar rotaļlietām un radošiem piederumiem, lai mazajiem pacientiem pēc procedūrām sniegtu prieku un drosmi. Iniciatīva paplašinās arī citās slimnīcas nodaļās, padarot nelielas balviņas pieejamas arvien vairāk bērniem.
Ja par kādu poti var dabūt foršu uzlīmi – kāpēc gan nē! 24. martā slimnīcas Bērnu nodaļā viesojās uzņēmuma “Liepājas ūdens” pārstāves Solvita Lieģe un Madara Tauriņa, lai nodotu uzņēmuma darbinieku sarūpētās dāvaniņas Drosmes kastes papildināšanai – spēlītes, krāsojamās grāmatiņas, zīmuļus un citas radošas lietiņas.
Uzņēmuma personāldaļas vadītāja un idejas autore Solvita Lieģe stāsta, ka doma par šādu iniciatīvu radusies jau iepriekš:
“Iedvesmojāmies no citu uzņēmumu kolēģiem un arī nolēmām papildināt Drosmes kasti, lai mazajiem pacientiem būtu kaut neliels prieks. Ideja bija jau kādu laiku, bet tagad tā realizējās pašā Lieldienu priekšvakarā. Atsaucība bija liela – piedalījās lielākā daļa kolektīva. Mantiņas katrs darbinieks iegādājās pats pēc saviem ieskatiem.”
Slimnīcas Bērnu nodaļas virsmāsa Gundega Blizņeca uzsver, ka šādas iniciatīvas bērniem nozīmē ļoti daudz:
“Bērniem Drosmes kaste ir īpašs notikums. Ir mums tādi mazie pacienti, kuri jau zina par šādu kasti un paši nāk jautāt vai meklē, kur tā atrodas. Neliela balviņa pēc procedūras palīdz pārvarēt bailes un dod sajūtu, ka viņi ir bijuši ļoti drosmīgi.”
Viņa arī stāsta, ka Drosmes kastes slimnīcā kļūst arvien pieejamākas – tās vairs nav tikai Bērnu nodaļā, bet arī Dienas stacionārā un Uzņemšanas nodaļā, lai arvien vairāk mazo pacientu pēc medicīniskām manipulācijām varētu saņemt kādu nelielu, bet ļoti nozīmīgu prieka mirkli.
“Sirsnīgs paldies uzņēmuma “Liepājas ūdens" kolektīvam par atsaucību un rūpēm par mūsu mazajiem pacientiem. Šīs mazās lietas bērniem nozīmē ļoti daudz,” pateicas Gundega Blizņeca.
Lai arī slimnīcas apmeklējums bērniem nereti saistās ar satraukumu, mazi prieka mirkļi var palīdzēt pārvarēt bailes. Tāpēc Liepājas Reģionālajā slimnīcā arvien nozīmīgāku lomu ieņem Drosmes kastes, kurās mazie pacienti pēc procedūrām var izvēlēties kādu nelielu dāvaniņu.