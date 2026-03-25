Masalu uzliesmojums Latvijā skāris jau 24 cilvēkus
Latvijā turpinoties masalu uzliesmojumam, līdz šim reģistrēti jau 24 saslimušie, tostarp slimība skārusi sešus pieaugušos un 18 skolēnus.
Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publicētā informācija, turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana un līdz šim visi saslimušie ir epidemioloģiski saistīti.
Visi līdz pagājušās darba nedēļas beigām saslimušie bērni bija no vienas skolas - Rīgas Valdorfskolas.
Atbildot uz to, vai plānots skolai noteikt kādus papildu ierobežojumus, SPKC pārstāve Ilze Ūdre sacīja, ka izglītības iestādes vadība izvērtē iespējas par tās darbību un pieņem lēmumus.
Vienlaikus Ūdre skaidroja, ka ar katru apstiprināto slimnieku klāt nāk arī ievērojams kontaktpersonu loks un nav iespējams apzināt visas kontaktpersonas, sevišķi gadījuma kontaktus publiskajās vietās. Infekcijas turpmākās izplatīšanas risks, jo īpaši nevakcinēto personu vidū, vērtējams kā augsts, atzīmēja Ūdre.
Jau vēstīts, ka SPKC aicina vecākus un ģimenes ārstus pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu. Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12-15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija - septiņu gadu vecumā.
Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam.
SPKC atgādina, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes - paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas -, stingri ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.