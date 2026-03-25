Kādi pārtikas produkti kaitē sirdij: kardiologu sarakstā iekļauti 5 populāri produkti
Kad cilvēki domā par sirds veselību, viņi bieži koncentrējas uz to, ko vajadzētu iekļaut uzturā — piemēram, dārzeņus, šķiedrvielas un veselīgās taukvielas. Tomēr noderīgi ir arī zināt, kuri produkti var kaitēt sirdij, ziņo "EatingWell".
Pētījums, kas publicēts "AHA ASA Journals", norāda, ka produkti ar augstu nātrija, piesātināto tauku, rafinēto ogļhidrātu un pievienotā cukura saturu ir ciešāk saistīti ar sirds slimību risku, īpaši, ja tie kļūst par daļu no ikdienas uztura.
Žurnāls skaidro, ka tas nenozīmē, ka no šiem produktiem pilnībā jāatsakās. Tomēr, ja pievērsīsiet uzmanību tam, cik daudz un cik bieži tos lietojat, tas var būtiski ietekmēt jūsu sirds veselību.
Sirds veselības eksperti žurnālam pastāstīja, kuri 5 produkti tiek uzskatīti par vissāpīgākajiem sirdij:
1. Apstrādāti gaļas produkti
Apstrādātus gaļas produktus, piemēram, bekonu, dažāda veida desas un hotdogus ieteicams lietot retāk.
"Tie bieži satur daudz nātrija un piesātināto tauku, kas laika gaitā var pasliktināt sirds stāvokli," stāsta dietoloģe Serēna Prata.
Rakstā tiek uzsvērts, ka regulāra apstrādātas gaļas lietošana var apgrūtināt asinsspiediena un "sliktā" holesterīna līmeņa uzturēšanu veselīgā diapazonā.
Turklāt Amerikas Sirds asociācija brīdina, ka pārmērīgs nātrija daudzums ir cieši saistīts ar paaugstinātu asinsspiedienu, savukārt piesātināto tauku pārpalikums var paaugstināt "sliktā" holesterīna līmeni.
"National Institutes of Health" papildina, ka laika gaitā šāda kombinācija var palielināt sirds slimību risku, radot papildus slodzi sirdij un asinsvadiem un veicinot plāksnīšu uzkrāšanos artērijās.
2. Dzērieni ar pievienotu cukuru
Gāzētie dzērieni, saldās tējas, kafijas un enerģijas dzērieni satur lielu daudzumu pievienotā cukura, taču tiem ir neliela uzturvērtība. Turklāt tie ātri uzsūcas un nenodrošina ilgstošu sāta sajūtu, kas nozīmē, ka drīz pēc to lietošanas jums, visticamāk, vēlēsies kaut ko papildus iedzert vai uzkost.
3. Burgeri
Žurnāls skaidro, ka tipisks ātrās ēdināšanas burgers parasti sastāv no liellopa kotletes un siera ar augstu piesātināto tauku saturu, bulciņas no rafinētiem ogļhidrātiem un mērces vai piedevas ar lielu nātrija daudzumu — uzturvielas, kuru patēriņu Amerikas Sirds asociācija iesaka ierobežot.
4. Cepumi un konditorejas izstrādājumi
Tādi produkti kā donuti, tostermaizes, sīkcepumi un saldie bulciņas parasti tiek gatavoti no rafinētas miltu masas, kas nozīmē, ka tie satur daudz vienkāršo ogļhidrātu un maz šķiedrvielu, kas ir noderīgas sirdij.
Cepumi un konditorejas izstrādājumi bieži satur arī lielu daudzumu piesātināto tauku, kas piešķir tiem mīkstu, mīklai līdzīgu vai kārtainu tekstūru. Norādīts, ka pārmērīgs šo tauku daudzums var paaugstināt “sliktā” holesterīna līmeni.
5. Ātrās pagatavošanas nūdeles
Sirdij draud ļoti augsts nātrija saturs vienā porcijā ātrās pagatavošanas nūdeļu. Paskaidrots, ka pārmērīgs nātrija daudzums ir cieši saistīts ar paaugstinātu asinsspiedienu, kas ir galvenais sirds slimību un insulta riska faktors.
Amerikas Sirds asociācija arī norāda, ka liela daļa nātrija amerikāņu uzturā nāk no iepakojuma produktiem, gataviem ēdieniem un restorānu ēdienkartēm — tipisks šāds piemērs ir tieši šis produkts.
Tādēļ eksperti iesaka minētos produktus lietot reti. Tā vietā biežāk vajadzētu izvēlēties produktus, kas ir bagāti ar uzturvielām, piemēram, dārzeņus, augļus, pilngraudu produktus, liesos proteīnus un produktus ar augstu šķiedrvielu saturu.