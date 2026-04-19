Latvijas sportists Valters Melderis otrajā kārtā piedzīvoja zaudējumu.
Citi sporta veidi
Šodien 11:52
Melderis nepārvar Eiropas tūres posma šautriņu mešanā otro kārtu
Latvijas sportistam Valteram Melderim nav izdevies pārvarēt Profesionālās Dartu korporācijas (PDC) rīkotās Eiropas tūres piektajā posma "European Darts Grand Prix" otro kārtu, bet Madars Razma nepārvarēja pirmo kārtu.
Melderis, kurš ir ārpus PDC ranga, pirmajā kārtā, cīnoties līdz sešiem uzvarētiem legiem, ar 6-5 pārspēja čehu Karelu Sedlāčeku (62.). Otrajā kārtā latvietis ar 1-6 piekāpās ar trešo numuru izsētajam velsietim Džonijam Kleitonam, kurš PDC rangā atrodas piektajā vietā.
Tikmēr Razma, kurš PDC rangā ierindojas 42. pozīcijā, pirmajā kārtā ar 4-6 zaudēja austrālietim Deimonam Hetam (20.). "European Darts Grand Prix" turnīrā šautriņu metēji cīnās par 230 000 Lielbritānijas mārciņu lielu balvu fondu.