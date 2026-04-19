Spānijas Karaļa kausa izcīņā pēcspēles sitienu sērijā uzvaru izcīna "Real Sociedad"
Spānijas Karaļa kausa izcīņā ("Copa del Rey") ceturto reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfējuši Sansevastjanas "Real Sociedad" futbolisti.
Finālā "Real Sociedad" pamatlaikā ar 2:2 (2:1) cīnījās neizšķirti ar Madrides "Atletico", pagarinājumā vārti netika gūti, bet 11 metru pēcspēles sitienu sērijā "Real Sociedad" vienība bija pārāka ar 4:3. "Real Sociedad" izvirzījās vadībā jau mača pirmajā minūtē, kad pēc spēlētām 14 sekundēm pretinieku vārtos bumbu raidīja Anders Barrenečea.
Pirmā puslaika turpinājumā neizšķirtu panāca Ademola Lukmens, taču puslaika izskaņā "Real Sociedad" atguva vienu vārtu pārsvaru, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Mikels Ojarzabals. "Atletico" izrāva neizšķirtu pamatlaika izskaņā, 83. minūtē vārtus gūstot Hulianam Alvaresam.
Pēcspēles sitienu sērijā "Real Sociedad" uzvaru atnesa Karlosa Solera, Lukas Sučiča, Aihena Munjosa un Pablo Marina precīzie sitieni. "Atletico" izšķiroši bija pirmie divi sitieni, kurus atvairīja uzvarētāju vārtsargs.
Pagājušajā gadā par Spānijas Karaļa kausa ieguvējiem kļuva "Barcelona" futbolisti, kuri finālā ar 3:2 papildlaikā pārspēja Madrides "Real".