Laimīgi atradusies Anglikāņu baznīcas kaķene Grācija
Laimīgi atrasta Anglikāņu baznīcas kaķene Grācija. "Kā viņa nokļuva 7km attālajā Imantā paliek jautājums," norāda Ingrida Bondare, kas ziņoja par kaķa atrašanu.
"Grācija tikko atrasta. Kopā ar Imantas 3 mājas iedzīvotājiem kopā atradām un atvedām uz baznīcu. Paldies visiem par atsaucību un iesaisti visas dienas garumā! Jautājums kā Grācija nokļuva 7km attālajā Imantā paliek jautājums... Paldies Aijai, Santai un visiem tik atsaucīgajiem cilvēkiem!" vietnē "Facebook" pauž Bondare.
Jau ziņots, ka Rīgas Anglikāņu baznīca aicināja iedzīvotājus palīdzēt atrast baznīcas kaķenīti Grāciju, kas pazuda naktī uz 18. aprīli. Baznīca informēja, ka Grācija pēdējo reizi redzēta 18. aprīlī ap plkst. 00.30 Imantas ielas 3 apkārtnē.
Iepazīsties ar Anglikāņu dievnama kaķeni Grāciju
Kā zināms, Grācija nav tikai draudzes mīlule, bet arī labi pazīstama dievnama iemītniece. Kaķene gadu gaitā iemantojusi atpazīstamību ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs – par viņu stāstīts diecēzes, kaimiņu draudžu un pat Anglijas baznīcas sociālo tīklu publikācijās.
Grācijas stāsts baznīcā aizsācies pirms vairāk nekā desmit gadiem. Toreiz blakus dievnamam notikuši renovācijas darbi, kuru dēļ grauzēji no tuvējām ēkām sākuši meklēt jaunu patvērumu, un draudze nolēmusi ieviest baznīcā kaķi. Sākotnēji paņemti divi kaķēni, taču tikai Grācija palikusi baznīcā līdz pat šai dienai.
Draudzes pārstāvji stāsta, ka Grācija izceļas ar īpaši draudzīgu un komunikablu raksturu – viņa ne tikai ķer peles, bet aktīvi iesaistās arī baznīcas ikdienas sabiedriskajā dzīvē, kļūstot par savdabīgu dievnama simbolu.