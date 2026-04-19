VIDEO: vimbas jau atkal uzsākušas savu cīņu pretī Kuldīgas Ventas rumbai
Kuldīdzniekus un pilsētas viesus jau atkal priecē vimbas, kas savā nārsta ceļā devušās pretī mutuļojošajai Ventas rumbai – Eiropas platākajam (249 metri) ūdenskritumam.
Šī unikālā parādība, kad zivis ar zaigojošām mugurām lec pretī ūdenskritumam, vērojama, kad ūdens sasilis līdz vajadzīgajai temperatūrai, un turpinās līdz maija pirmajai pusei. Turklāt skats allaž piesaista plašu cilvēku skaitu, kas parādību steidzas notvert foto un video uzņēmumos.
Kā ziņo Jauns.lv lasītāji, iedzīvotāji jau šobrīd var novērot zivju lēkāšanu. Tikmēr Kuldīgas pašvaldība norāda, ka dabas izrāde sasniegs savu kulmināciju 25. aprīlī, kad pilsētā norisināsies vērienīgie un apmeklētāju iemīļotie svētki “Lido zivis Kuldīgā ‘26”. Šajā dienā Kuldīgu piepildīs tirgotāju kņada, populāru mūziķu koncerti, radošas aktivitātes bērniem, makšķerēšanas sacensības un citi pasākumi visai ģimenei. Zivis šajā dienā būs visur – īpašajos piedāvājumos restorānos, tirdziņos, meistarklasēs un, protams, lidojumā virs Ventas rumbas.
Svētki sāksies plkst. 8.00 ar atklātajām makšķerēšanas sacensībām “Kuldīgas Vimbledon ’26”; no plkst. 11.00 līdz 16.00 Kalna, Rumbas, Dīķa, Skolas, Baznīcas un Pils ielās rosīsies Pavasara tirgus – vieta, kur sastapt vietējos ražotājus, atrast skaistas lietas un izbaudīt gardumus. Visas dienas garumā būs iespēja vērot zivju ēdienu gatavošanu un piedalīties degustācijās kopā ar pavāriem Aigaru Sīli un Āri Zanderu, smelties idejas jaunām receptēm un vienkārši baudīt svētku noskaņu. Vairāk lasi ŠEIT.