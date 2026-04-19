Talsos smagi cietis jaunietis, kas iedzēra ķīmisku vielu. Pašvaldība aicina būt vērīgiem un neizplatīt dezinformāciju
Kādā Talsu izglītības iestādē noticis baiss incidents - pusaudzis izdzēris cauruļu tīrīšanas līdzekli, nodarot nopietnu kaitējumu savai veselībai.
Sociālajos tīklos publiskotā informācija liecina, ka negadījums notika pēc sporta treniņa, kad jaunietis izdzēra pudelē esošo šķidrumu, kas bija paredzēts spridzekļa izgatavošanai. Tikmēr Valsts policija apstiprina, ka incidents notika 14. aprīlī, un norādīja, ka zēns no Talsiem nogādāts medicīnas iestādē Rīgā ar, iespējams, ķīmiskiem apdegumiem. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidroti precīzi notikušā apstākļi.
Pēc notikuša ar oficiālu paziņojumu nākusi klajā Talsu novada pašvaldība, kas aicinājusi bērnu un jauniešu vecākus, izglītības iestāžu darbiniekus un sabiedrību kopumā vērst pastiprinātu uzmanību uz bērnu un jauniešu drošību.
"Pievērst uzmanību tam, ko jaunieši ņem līdzi uz skolu, ko iegādājas tirdzniecības vietās un kā pavada brīvo laiku. Arvien biežāk novērojamas bīstamas tendences, ka skolēni, neapzinoties sekas, var nodarīt smagus veselības bojājumus. Jaunieši eksperimentē ar ķīmiskām vielām, izgatavo spridzekļus, lieto nezināmas izcelsmes šķidrumus, nepārliecinās par dzērienu saturu, lieto nepiemērotus medikamentus, kā arī rīkojas pārgalvīgi, izmantojot dažādus transporta līdzekļus. Šāda rīcība var radīt nopietnus veselības traucējumus un apdraudēt dzīvību," vēsta pašvaldība.
"Tāpat svarīgi ir dzert tikai no savas pudeles, nekādā gadījumā nedrīkst dzert no svešām pudelēm un ēst citiem paredzēto ēdienu! Aicinām būt vērīgiem, runāt ar bērniem par riskiem un sekām, kā arī nekavējoties reaģēt uz aizdomīgām situācijām. Sargāsim sevi un citus!"
Pašvaldība aicina nepakļauties dezinformācijai
Tāpat pašvaldība aicina nepakļauties dezinformācijai, ko izplatījuši atsevišķi komentētāji, apgalvojot, ka traģiskais negadījums noticis nodarbību laikā, informācija tiekot slēpta vai, ka vienaudži piespieduši jaunieti šķidrumu izdzert. Pašvaldība arī uzsver, ka šķidrums netika iegūts izglītības iestādē, bet to jaunieši bija paņēmuši līdzi.
Tikmēr kāda māmiņa apstiprina, ka informāciju saņēmusi laicīgi. "Talsu 2. vidusskola ir oficiāli informējusi vecākus (esmu kā mamma saņēmusi info gan no vadības, gan no klases skolotājas), kā arī skola minējusi, ka negadījumā iesaistītie nav attiecīgās skolas skolēni + nav noticis mācību laikā. Baumu kliedēšanai rekomendācija precizēt detaļas tik tālu, cik to ļauj personas datu aizsardzibas regulas," sociālajos tīklos pauž sieviete.