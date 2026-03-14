SPKC aicina atsaukties cilvēkus, kuri varētu būt bijuši kontaktā ar masalu slimnieku. Pārbaudi, vai esi šeit bijis!
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir saņēmis paziņojumu par laboratoriski apstiprinātu masalu gadījumu. Līdz šim iegūtā informācija liecina, ka inficēšanās varēja notikt 21. - 22. februārī Rīgā pasākumā "Ļutauras viktorinas".
Epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka ar masalām saslimusī persona 2026. gada 5. martā lidojusi no Rīgas uz Turciju ar reisu Nr. TK1758. Par šo gadījumu SPKC informēja Turcijas atbildīgās iestādes, lai identificētu infekcijai iespējami pakļautos pasažierus.
SPKC aicina visus cilvēkus, kas 21.—22. februārī Rīgā piedalījušies pasākumā “Ļutauras viktorinas”, kā arī 5. martā lidojuši no Rīgas uz Turciju ar reisu Nr. TK1758, sazināties ar SPKC epidemiologiem pa telefonu (diennakts tālrunis) 67271738 vai rakstīt e-pastu dezurants.riga@spkc.gov.lv, lai individuāli izvērtētu riskus un saņemtu nepieciešamās rekomendācijas.
SPKC speciālisti veic epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu inficēšanās apstākļus, identificētu iespējamo infekcijas avotu, noteiktu slimnieka kontaktpersonas* un organizētu nepieciešamos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai. Tā kā šis masalu gadījums, visticamāk, ir saistīts ar starptautiskiem ceļojumiem, epidemioloģiskajā izmeklēšanā un pretepidēmijas pasākumu organizēšanā iesaistīti arī citu valstu epidemiologi. Zināms, ka pasākumā piedalījās arī personas no Lietuvas, tādēļ informācija par iespējamo saslimšanas gadījumu nodota arī Lietuvas atbildīgajām iestādēm.
Masalu gadījumā īpaši svarīgi ir apzināt un brīdināt kontaktpersonas par inficēšanās risku, kā arī noskaidrot, vai nav bijuši citi saslimšanas gadījumi, kas varētu veidot jaunas infekcijas izplatīšanās ķēdes sabiedrībā. Tādēļ ir būtiski noskaidrot, vai kādam pasākuma dalībniekam infekcijas inkubācijas laikā ir bijuši masalu simptomi. Savukārt lidmašīnas pasažieriem infekcijas inkubācijas periods vēl nav beidzies, tādēļ viņiem ir svarīgi saņemt rekomendācijas veselības novērošanai un rīcībai saslimšanas gadījumā.
Atgādinām, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas izplatās no personas uz personu ar ļoti sīkiem gaisa pilieniem, inficētai personai runājot, klepojot vai šķaudot. Īpaši liels inficēšanās risks pastāv, atrodoties ar slimnieku vienā telpā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas – ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.