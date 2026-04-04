Cerības uz antibiotikām kļūst arvien mazākas: katra sestā infekcija jau ir neizārstējama
Zāļu izstrādes skaits, lai cīnītos ar pret medikamentiem izturīgām superbaktērijām, ir satraucoši mazs un turpina samazināties, brīdina eksperti. Ja pasaule nespēs rīkoties izlēmīgi, līdz 2050. gadam nāves gadījumu skaits no infekcijām, kas ir izturīgas pret medikamentiem, var divkāršoties, sasniedzot astoņus miljonus gadā.
Ziņojums, kuru sagatavojusi "Access to Medicine Foundation" (AMF) un "Wellcome Trust", norāda uz skarbo realitāti: pēdējo piecu gadu laikā lielo farmācijas kompāniju antimikrobiālo projektu skaits samazinājies par 35%, ziņo "The Guardian".
Ieguldījumi zaudējuši tempu
AMF izpilddirektore Džajašri K. Aijere norādīja, ka zinātniskā izpēte rada bažas, un ieguldījumi nozares attīstībā ir palēninājušies. Viņasprāt, izturība pret medikamentiem ir lielākais atsevišķais faktors, kas apdraud veselības aprūpi visā pasaulē.
Pašlaik katru gadu vairāk nekā miljons cilvēku mirst tieši no infekcijām, kas ir izturīgas pret medikamentiem, bet vēl četri miljoni nāves gadījumu ir netieši saistīti ar infekcijām. Paredzams, ka līdz 2050. gadam abi rādītāji dubultosies.
Ķirurgs: farmācijas uzņēmumiem ir morāla atbildība
Lords Ara Darzi, onkoloģijas ķirurgs un "Fleming Initiative" priekšsēdētājs uzsvēra, ka farmācijas uzņēmumiem ir morāla atbildība uzņemties riskus. Viņš norādīja, ka infekcija ir otrs nozīmīgākais nāves cēlonis starp onkoloģiskajiem pacientiem.
Darzi izskaidroja, ka, lai gan jaunas ārstēšanas metodes ļauj veiksmīgi uzvarēt vēzi, pacienti pēc tam mirst no infekcijām, kuras vēl pirms desmit gadiem varēja ārstēt.
GSK – līderis
Lielbritānijas farmācijas gigants GSK ir līderis antimikrobiālo pētījumu jomā ar 30 projektiem un ir viena no trim lielajām farmācijas kompānijām, kas turpina ieguldīt šajā jomā.
Divas citas kompānijas ir japāņu "Shionogi" un "Otsuka". Amerikas farmācijas uzņēmums "Pfizer", kurš 2021. gadā dalīja pirmo vietu ar GSK, kopš tā laika ir zaudējis savas pozīcijas.
Lielākā farmācijas kompānija Lielbritānijā "AstraZeneca" vispār netiek pieminēta ziņojumā, jo tai nav antibiotiku portfeļa.
Cerības stari – trīs jaunas antibiotikas
Tomēr Aijere norādīja, ka trīs nesen apstiprinātās antibiotikas un septiņi daudzsološs preparāti, kas atrodas vēlīnā attīstības posmā, parāda, ka cīņu pret superbaktērijām var pagriezt cilvēces labā.
2025. gada decembrī ASV Zāļu aģentūra apstiprināja antibiotiku "Nuzolvence" no "Innoviva", lai ārstētu gonoreju, un preparātu "Blujepa" no GSK, lai ārstētu urīnceļu infekcijas un uroģenitālo gonoreju. Šīs ir pirmās antibiotikas, kas izstrādātas, lai ārstētu šos slimību veidus pēdējo desmitgažu laikā.
Antibiotikas ātri zaudē efektivitāti
Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, 2023. gadā katra sestā laboratoriski apstiprinātā bakteriālā infekcija bija izturīga pret antibiotiku ārstēšanu.
Periodā no 2018. līdz 2023. gadam vairāk nekā 40% antibiotiku zaudēja efektivitāti pret parastajām zarnu, urīnceļu infekcijām un seksuāli transmisīvām slimībām.