Kučinskis aicina ERAB vairāk ieguldīt Latvijas austrumu pierobežā
Īpaši svarīgi šobrīd būtu piesaistīt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) finansētos projektus tiem reģioniem, kas atrodas pie Latvijas un tādējādi Eiropas Savienības (ES) austrumu robežas, šodien pēc tikšanās ar ERAB prezidenti Odilu Reno-Baso, pirmo viceprezidentu Gregu Gajetu un viceprezidentu banku darbības jautājumos Mateo Patroni uzsvēra finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS).
Finanšu ministrijā pavēstīja, ka Kučinskis šodien tikās ar ERAB amatpersonām, lai pārrunātu ERAB turpmāko iesaisti investīciju veicināšanā Latvijā, atbalstu austrumu pierobežas attīstībai, sadarbību enerģētikas un infrastruktūras projektu īstenošanā, kā arī Ukrainas atjaunošanas jautājumus.
"ERAB līderu, akcionāru atrašanās Rīgā, tieši šeit rīkojot sanāksmi, ir tiešs apliecinājums biznesam visā pasaulē, ka Latvijā ir investīcijām droša vide. Īpaši svarīgi šobrīd būtu piesaistīt ERAB finansētos projektus tieši reģioniem, kas atrodas pie Latvijas un tādējādi arī ES austrumu robežas, tādā veidā veicinot gan militāro, gan arī ekonomisko drošību," sacīja Kučinskis.
Viņš uzsver, ka tas ir būtiski gan kopējai drošībai un tautsaimniecības attīstībai valstī, gan arī tāpēc, lai iedzīvotāji nevēlētos braukt prom no reģioniem, kas atrodas pie austrumu robežas.
Ministrs pateicās ERAB vadībai par ciešo sadarbību, organizējot ERAB pilnvarnieku valdes gada sanāksmi Rīgā, un uzsvēra bankas nozīmīgo lomu investīciju piesaistē, finanšu sektora attīstībā, enerģētikas drošības stiprināšanā un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā Latvijā.
Tikšanās laikā ministrs uzsvēra, ka Latvijas austrumu robežas stiprināšana ir viena no valdības prioritātēm. Starptautisko finanšu institūciju, tostarp ERAB, aktīva iesaiste un klātbūtne ir būtisks drošības, stabilitātes un uzticības signāls investoriem.
Šajā kontekstā īpaši nozīmīga ir Eiropas Komisijas iniciatīva "EastInvest Facility" kā instruments investīciju mobilizēšanai ES austrumu pierobežas reģionos. Latvija sagaida aktīvu ERAB līdzdalību šīs iniciatīvas praktiskā ieviešanā, lai mazinātu investīciju riskus un veicinātu reģiona ekonomisko noturību un ilgtspējīgu izaugsmi, norāda Finanšu ministrijā.
Puses pārrunāja arī ERAB atbalstu Ukrainai. Kučinskis augstu novērtēja bankas nozīmīgo un daudzpusīgo ieguldījumu Ukrainas ekonomiskās noturības stiprināšanā un valsts atjaunošanas priekšnosacījumu veidošanā.
Tikšanās laikā pārrunāta arī sadarbība investīciju projektu attīstībā Latvijā. Kučinskis norādīja, ka pēc šā gada maijā Londonā organizētās tikšanās ar ERAB sektoru komandām, kurā tika prezentētas konkrētas investīciju ieceres, ir redzama skaidra Latvijas uzņēmēju interese padziļināt sadarbību ar ERAB. Tikšanās laikā tika apspriesti vairāki projekti zaļās enerģijas, ilgtspējīgas ražošanas un alternatīvo degvielu jomās.
Ministrs arī pauda cerību uz pozitīvu Rīgas lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas projekta virzību. Ņemot vērā pieaugošo pasažieru plūsmu un infrastruktūras noslodzi, tas ir stratēģiski nozīmīgs projekts, kas uzlabos reģiona savienojamību un veicinās ekonomikas izaugsmi.
Tikšanās laikā ministrs pauda atbalstu ERAB jaunajai Ekonomiskās pārvaldības stratēģijai. Tās mērķi sakrīt ar Latvijas prioritātēm - veidot izaugsmi veicinošu uzņēmējdarbības vidi, stiprināt investīciju piesaisti un uzņēmumu konkurētspēju, kā arī nodrošināt efektīvu, caurskatāmu un atbildīgu institucionālo pārvaldību.
Tikšanās notika ERAB pilnvarnieku valdes gada sanāksmes un biznesa foruma priekšvakarā, kas no 5. līdz 7. jūnijam norisināsies Rīgā.