Draudzīgā gaisotnē prezentēts jaunais Tet+ šovs “Četri brāļi. Superšovs”
Šodien prezentēts jauns pašmāju izklaides šovs “Četri brāļi. Superšovs”, kas no 4. jūnija būs skatāms ekskluzīvi platformā Tet+.
FOTO: Latvijas improvizācijas meistari apvienojas jaunā izklaides šovā “Četri brāļi. Superšovs”
Šodien prezentēts jauns pašmāju izklaides šovs “Četri brāļi. Superšovs”, kas no 4. jūnija būs skatāms ekskluzīvi platformā Tet+.
Jaunais raidījums sola humoru, improvizāciju un izaicinājumus, kuros nav iespējams paredzēt, kas notiks tālāk. Kā norāda šova veidotāji, katra epizode būs kā atsevišķs piedzīvojums, kurā galvenā loma būs četriem spilgtiem un skatītājiem jau pazīstamiem dalībniekiem.
Šova centrā būs četri “brāļi” — Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens, Oskars, Juris un Jānis, kuri apvienos savas improvizācijas, skatuves un izklaides pieredzes.
Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens skatītājiem pazīstams no dažādiem TV projektiem, tostarp raidījumiem “Ciemos”, “Iekodies”, seriāla “Nopietni?”, kā arī izklaidējošā šova “Pusnakts šovs septiņos ar Jāni Skuteli”. Viņš ir arī grupas “Rīta Stienis” solists un piedalījies nacionālajā Eirovīzijas atlasē.
Oskars improvizē kopš 2004. gada, ir radošās apvienības “Spiediens” līdzdibinātājs un viens no pazīstamākajiem improvizācijas pasniedzējiem Latvijā. Viņš darbojas arī kā LTV7 speciālprojektu korespondents un ir drifta entuziasts.
Arī Juris ir viens no radošās apvienības “Spiediens” izveidotājiem un tiek raksturots kā viens no tehniski spēcīgākajiem improvizatoriem. Plašākai publikai viņš zināms arī kā Žuks no seriāla “Nemīlētie”, savukārt sportā Juris ir septiņkārtējs Latvijas čempions sambo.
Savukārt Jānis ir pieprasīts dīdžejs un pasākumu vadītājs, kurš uzstājies gan “Arēnā Rīga”, gan pie Brīvības pieminekļa. Viņš piedalījies raidījumos “Gandrīz ideālas vakariņas” un “Zemīt, paveries!”, bet brīvajā laikā aizraujas ar florbolu un viduslaiku bruņinieku cīņām.