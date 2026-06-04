Kremlis apstiprina, ka bijušais Vācijas kanclers Šrēders ieradies Maskavā
Kremlis apstiprinājis, ka bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders ieradies Maskavā. Vizīte notikusi neilgi pēc tam, kad Krievijas līderis publiski minēja Šrēderu kā iespējamu starpnieku sarunās par Ukrainas kara izbeigšanu.
Par Šrēdera atrašanos Krievijas galvaspilsētā pirmais ziņoja RTL un NTV korespondents Rainers Muncs, kurš otrdien bijušo Vācijas kancleru pamanīja Maskavas viesnīcā "Kempinski". Vēlāk vizīti apstiprināja arī Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs. "Maskava vienmēr priecājas par viesiem," Krievijas medijam TASS sacīja Peskovs.
Šrēders, kurš Vācijas kanclera amatā atradās no 1998. līdz 2005. gadam, jau gadiem ilgi tiek uzskatīts par vienu no tuvākajiem Putina sabiedrotajiem Rietumos. Arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā viņš saglabāja saikni ar Krievijas enerģētikas uzņēmumiem, izpelnoties plašu kritiku Vācijā.
9. maijā, kad Krievijā tradicionāli tiek atzīmēta "Uzvaras diena", Putins paziņoja, ka vēlētos redzēt tieši Šrēderu kā iespējamu starpnieku sarunās par karu Ukrainā. "Es varētu iedomāties Gerhardu Šrēderu šādā lomā," toreiz sacīja Krievijas vadonis.
Putina izteikumi izraisīja plašas diskusijas Vācijā, tomēr Berlīne ideju par Šrēdera iesaisti iespējamās miera sarunās noraidīja. Vācijas valdība uzsvēra, ka bijušais kanclers nepārstāv valsts oficiālo pozīciju. Pagaidām nav zināms, vai Šrēdera vizīte Maskavā saistīta ar iespējamu starpniecības lomu vai citiem jautājumiem. Ne viņš pats, ne Kremlis plašāku informāciju par tikšanās mērķi nav snieguši.