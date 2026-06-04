Ugunsdzēsējs ar privātpersonu no sveša konta un kartes ieguvuši ap 30 000 eiro
Kāds Latgales ugunsdzēsējs kopā ar privātpersonu no sveša konta un norēķinu kartes nelikumīgi ieguvuši ap 30 000 eiro, informēja Iekšējās drošības birojs (IDB).
IDB jūnija sākumā Austrumlatgales prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona amatpersonu un privātpersonu par nelikumīgām darbībām ar svešu finanšu instrumentu un maksāšanas līdzekli.
IDB noskaidroja, ka abas personas nolūkā iegūt materiālu labumu vairākkārt veica nelikumīgas darbības ar svešu finanšu instrumentu un maksāšanas līdzekli - bankas kontu un norēķinu karti -, pārskaitot uz sev piederošu kontu 3000 eiro un veicot skaidras naudas izmaksu vairāk nekā 27 000 eiro apmērā.
Pret VUGD amatpersonu un privātpersonu rosināts sākt kriminālvajāšanu pēc Krimināllikuma panta par sveša finanšu instrumenta un maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.