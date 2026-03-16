Ko ēst, lai stiprinātu veselību? Dietologi nosauc superproduktu Nr. 1
Šī produkta lietošana ikdienā var uzlabot veselību, atbalstot zarnu veselību un sniedzot enerģiju.
Un šis veselīgais produkts ir - medus! Tā antioksidanti un pretiekaisuma īpašības var samazināt iekaisumu, atbalstīt kopējo veselību un pat uzlabot reakciju uz cukura līmeni asinīs, raksta "Marthastewart". Dietologi norādījuši, ka medus ir superprodukts, pilns ar labvēlīgām īpašībām.
Ikdienas patēriņš no 1 līdz 2 tējkarotēm (aptuveni no 5 līdz 10 gramiem) tiek uzskatīts par drošu un labvēlīgu lielākajai daļai cilvēku. Šis daudzums nodrošina antioksidantus un citas barības vielas, nepalielinot cukura daudzumu uzturā, – stāstīja dietoloģe Lorēna Manakere. Citiem vārdiem sakot, galvenais ir mērenība, norādīts publikācijā.
Kā ikdienas medus deva ietekmē organismu?
Samazina iekaisumu
Medus satur polifenolus un flavonoīdus, augu antioksidantus, kas cīnās ar oksidatīvo stresu, neitralizējot brīvos radikāļus organismā, tādējādi samazinot iekaisumu un atbalstot kopējo veselību, saka Manakere.
"Šie savienojumi pieder pie tā paša klase, kā ogās, olīveļļā un tumšajā šokolādē, tāpēc medus tik dabiski iederas uzturā, kas bagāts ar antioksidantiem, piemēram, Vidusjūras diētā," piebilda dietoloģe Aleksandrija Zozosa.
Tumšākie medus veidi, piemēram, griķu medus, piedāvā spēcīgāku antioksidantu iedarbību nekā gaišākie veidi, paskaidroja Zozosa, atsaucoties uz pētījumiem.
Palīdz regulēt cukura līmeni asinīs
Tas var šķist neierasti, bet dabiskā glikozes (aptuveni 34%) un fruktozes (aptuveni 39%) kombinācija medū, kā arī tajā esošie antioksidanti un pretiekaisuma savienojumi, šķiet, nodrošina labvēlīgāku metabolisma reakciju nekā rafinētais cukurs, liecina pētījumi.
"Pētījumi rāda, ka cukura aizstāšana ar medu var mēreni uzlabot insulīna jutīgumu un glikēmisko reakciju pat cilvēkiem ar diabētu," uzsvēra Zozosa.
Viens no iemesliem ir tas, ka medus ir ievērojami saldāks par cukuru pēc tilpuma – aptuveni puse tējkarotes medus nodrošina to pašu saldumu, kā 1 tējkarote cukura. Tāpēc cilvēks izmanto mazāk medus.
"Izmantojot aptuveni par 40% mazāk medus, lai sasniegtu to pašu salduma līmeni, tas noved pie mazāka cukura līmeņa svārstību skaita asinīs laika gaitā," izskaidroja Zozosa.
"Medus parasti ir ar mērenu glikēmisko indeksu (GI) ap 50–60, kas ir zemāks nekā cukuram," sacīja Manakere.
Zemāks GI nozīmē, ka tas izraisa lēnāku cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs, bet mērenība joprojām ir svarīga, viņa piebilda.
Uzlabo zarnu veselību
Medus satur prebiotiskus savienojumus un polifenolus, kas baro un atbalsta labvēlīgās zarnu baktērijas. "Daži medus veidi, īpaši neapstrādāti un neapstrādāti, satur nelielu daudzumu enzīmu un savienojumu, kas var atbalstīt zarnu veselību," atzīmēja Manakere.
Kaut arī medus nav probiotisks produkts, pētījumi ir parādījuši, ka tas var ievērojami palielināt probiotiku izdzīvošanu, norādīja Zozosa: "Galda karotes medus pievienošana jogurtam palīdzēja probiotiskajai baktērijai Bifidobacterium animalis izdzīvot ievērojami lielākā ātrumā, padarot medu par īstu sabiedroto zarnu veselības uzlabošanā, nevis tikai piedevu."
Ātrāka brūču dziedēšana
Medus antimicrobiālās īpašības var palīdzēt gan ārstēt slimības, gan mazus griezumus. Faktiski, tā terapeitiskās īpašības tika novērtētas jau kopš seniem laikiem. "Ir pierādīts, ka medus palīdz nomierināt klepu un veicina brūču dziedēšanu. Klepojot, medus var apņemt rīkli un mazināt kairinājumu," sacīja Manakere.
Ilgstošs enerģijas pieplūdums
Dabīgais cukurs medū nodrošina ilgstošu enerģijas pieplūdumu. "Tas ir viens no praktiskākajiem un pierādītākajiem medus ieguvumiem. Tā dabiskā glikozes un fruktozes maisījums ir ideāli piemērots enerģijas iegūšanai: glikoze ātri nonāk asinsritē, nodrošinot tūlītēju degvielu, savukārt fruktoze vielmaiņā pārvēršas lēnāk, nodrošinot ilgstošu enerģijas pieplūdumu," atzīmēja Zozosa.
Pēc viņas teiktā, ikdienas lietošanai neliels daudzums medus pirms treniņa vai tā pievienošana rīta auzu putraimiem ir veselīga alternatīva pārstrādātiem enerģijas produktiem.