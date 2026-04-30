Aculiecinieks Rīgā atņem auto atslēgas dzērājšoferim, kurš mašīnā vizina mazu bērnu. VIDEO
Aizvadītajās dienās fiksēti uzreiz divi prātam neaptverami gadījumi, kad vecāki, būdami smagā alkohola reibumā, sēdušies pie stūres un apdraudējuši ne tikai sevi un apkārtējos, bet arī pašu bērnus. Vienā no gadījumiem situāciju glāba aculiecinieku zibenīgā rīcība, vēsta raidījums "Degpunktā".
Kuldīgas novada Padurē kāda sieviete, būdama 3,38 promiļu reibumā, ar automašīnu ietriecās kokā. Kopā ar viņu spēkratā atradās trīs gadus vecs bērns, turklāt bērnam pat nebija nodrošināts atbilstošs drošības sēdeklītis. Pēc negadījuma uz notikuma vietu tika izsaukts bērna tēvs, taču atklājās, ka arī viņš ir stiprā alkohola reibumā. Rūpes par cietušo mazuli nācās uzņemties radiniecei.
Savukārt Rīgā, Kurzemes prospektā, "Volkswagen" markas automašīnas vadītājs, veicot agresīvus manevrus, izraisīja sadursmi ar "Audi" markas spēkratu. Cietušās automašīnas vadītājs izkāpa no sava auto, lai dotos pie vaininieka aprunāties. Taču aina, kas pavērās, pieejot pie "Volkswagen", bija patiesi satraucoša.
Pie stūres sēdošais vīrietis bija acīmredzamā reibumā , turklāt auto aizmugurējā sēdeklī atradās aptuveni sešus gadus vecs zēns, bet salonā mētājās alkohola pudeles.
Lai novērstu turpmāku traģēdiju, automašīnas vadītājs rīkojās izlēmīgi: "Mēģinājām ar viņu mierīgi sarunāt, lai noslāpē mašīnu... Nolēmu izņemt atslēgas no aizdedzes. Sākumā viņš neļāva, taču atslēgas izņēmām un izsaucām policiju."
Īsi pirms policijas ierašanās notikuma vietā ieradās bērna māte, kura arī bija pamatīgā alkohola reibumā.
Likumsargi "Volkswagen" šofera izelpā konstatēja 2,74 promiļu lielu alkohola reibumu.
Ņemot vērā, ka abi vecāki nespēja parūpēties par atvasi un ģimenes galva bija ceļā uz iecirkni, policija izsauca zēna vecmāmiņu, kuras pavadībā bērns beidzot varēja droši doties mājup.
Par braukšanu smagā reibumā "Volkswagen" šoferim ir atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un sākts kriminālprocess. Papildus viņam draud arī administratīvā atbildība gan par sadursmes izraisīšanu, gan par bērna nepienācīgu uzraudzīšanu.