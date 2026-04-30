Nodokļu deklarācija VID jau sen iesniegta, bet atmaksas vēl nav: kāds ir iemesls?
Katru pavasari Latvijas iedzīvotāji masveidā iesniedz gada ienākumu deklarācijas, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli – par medicīnas pakalpojumiem, izglītību, ieguldījumiem pensiju fondos un citiem pamatotiem izdevumiem. Taču dažreiz pēc deklarācijas iesniegšanas paiet nedēļa, otra, trešā, bet nauda kontā tā arī neparādās. Tas ne vienmēr nozīmē kļūdu vai problēmu: nodokļu atmaksai ir savi termiņi, pārbaudes un nianses.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegto informāciju, pārmaksātais nodoklis pēc deklarācijas iesniegšanas tiek atgriezts bankas kontā trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas. Tas nozīmē, ka, ja deklarācija ir iesniegta, piemēram, 1. martā, nauda var likumīgi tikt ieskaitīta ne uzreiz, bet nākamo trīs mēnešu laikā.
Viens no biežākajiem gaidīšanas iemesliem ir liela sistēmas un VID darbinieku noslodze pirmajās nedēļās pēc deklarāciju iesniegšanas perioda sākuma. 2026. gadā deklarācijas par 2025. gadu iedzīvotāji sāka iesniegt no 1. marta, un jau līdz 2. marta rītam tika iesniegts vairāk nekā 210 tūkstoši deklarāciju. Pirmajā dienā EDS sistēmā saņemtas aptuveni piektdaļa no visām deklarācijām, kuras parasti tiek iesniegtas gada laikā.
Vēl viens kavēšanās iemesls ir nepieciešamība pārbaudīt pievienotos čekus un citus dokumentus. Lai atgūtu nodokli par pamatotiem izdevumiem, pie deklarācijas jāpieliek maksājuma dokumenti: čeki, kvītis, maksājuma uzdevumi. Ja dati ir nepilnīgi, neskaidri, rada jautājumus vai prasa papildu apstiprinājumus, apstrāde var aizņemt vairāk laika.
Kavēšanās var rasties arī tad, ja cilvēks gaida atgriešanu, bet pēc aprēķina pārmaksātā summa nav izveidojusies vai ir mazāka nekā iepriekšējos gados. VID atsevišķi brīdināja, ka, iesniedzot deklarāciju par 2025. gadu, daļai iedzīvotāju pārmaksājums varētu nebūt vai būt mazāks nekā agrāk. Tas nav saistīts ar kļūdu EDS sistēmā, bet gan ar izmaiņām nodokļu un atvieglojumu piemērošanā gada laikā.
Atgrieztās summas apmērs ir atkarīgs arī no tā, cik daudz iedzīvotājs faktiski ir samaksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli gada laikā. Ja nodoklis tika ieturēts nelielā apmērā, nav iespējams atgūt vairāk par šo summu, pat ja medicīnas vai izglītības izdevumi bija lieli.
Tāpat pastāv ierobežojums attiecībā uz pamatotiem izdevumiem — 600 eiro vienai personai gadā. Sākot ar izdevumiem par 2025. gadu, atgrieztā summa tiek aprēķināta kā 25,5% no pamatoto izdevumu summas; piemēram, no 600 eiro var atgūt 153 eiro. Neizmantotā izdevumu daļa automātiski tiek pārcelta uz nākamajiem trim gadiem.
Dažkārt nauda nenonāk kontā tehnisku vai formālu iemeslu dēļ. Piemēram, deklarācijā var būt norādīts nepareizs bankas konts, konts var būt slēgts vai arī cilvēks ir aizmirsis apstiprināt deklarāciju pēc tās aizpildīšanas. Tāpēc pirmais, kas jādara, ja ir kavēšanās, — jāieiet EDS un jā pārbauda deklarācijas statuss: tai jābūt tieši iesniegtai, nevis saglabātai kā melnrakstam.
Tāpat ir svarīgi pārbaudīt ziņas no VID EDS saziņas sadaļā. Ja Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešama papildu informācija vai dokumenti, tas parasti tiek norādīts tieši tur. Jautājumus par gada deklarāciju un pamatotiem izdevumiem var uzdot, izmantojot sadaļu "Saziņa ar VID", kā arī pa konsultāciju tālruni VID +371 67120000.
Atsevišķa situācija ir, ja personai ir parādi valstij vai citi pienākumi. Šādos gadījumos pārmaksātā summa var netikt pilnībā pārskaitīta uz kontu, bet tikt novirzīta parādu segšanai. Tādēļ, ja EDS redzams, ka pārmaksājums ir aprēķināts, bet naudas nav, būtu jāpārbauda ne tikai deklarācijas statuss, bet arī nodokļu parādi vai citi lēmumi, kas varēja ietekmēt izmaksu veikšanu.
Nav jāaizmirst arī tas, ka deklarāciju var iesniegt ne tikai martā. Brīvprātīgo gada deklarāciju par pārmaksāto nodokli var iesniegt līdz trīs gadiem. Tāpēc tiem, kas nesteidzas, dažkārt ir vieglāk pagaidīt periodu, kad sistēmas un VID darbinieku noslodze būs mazāka.
Ja ir pagājuši mazāk nekā trīs mēneši, un EDS nav ziņu par kļūdām vai pieprasījumiem pēc papildu informācijas, visbiežāk atliek vien gaidīt. Taču, ja trīs mēnešu termiņš jau ir beidzies, deklarācija ir iesniegta, bankas konts ir norādīts pareizi, bet atmaksa joprojām nav saņemta, tad būtu jāsazinās ar VID caur EDS vai pa tālruni, lai noskaidrotu konkrēto kavēšanās iemeslu.