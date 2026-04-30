Ozols, Instrumenti, Gustavo un ansis vienosies īpašā muzikālā sveicienā Rīgai
Tuvojoties Rīgas 825 gadu jubilejai, 5. Lielais Koncerts gatavo īpašu pārsteigumu galvaspilsētai. Top vēl nebijis muzikāls priekšnesums, kurā uz vienas skatuves satiksies Latvijā iemīļoti mākslinieki Ozols, Instrumenti, Gustavo un ansis.
Šis būs īpaši veidots pop un hiphopa skaņdarbu cikls, kas radīts kā muzikāls sveiciens Rīgai un pirmo reizi izskanēs tieši 5. Lielais Koncerts. Priekšnesumā vairākas klausītājiem labi zināmas dziesmas par Rīgu saplūdīs vienotā stāstā, radot jaunu, emocionālu un daudzslāņainu noskaņu par pilsētu.
Muzikālā priekšnesuma centrā ir ideja par Rīgu kā vietu, kur satiekas dažādas paaudzes, identitātes un kultūras. Tā būs dinamiska muzikāla pieredze, kurā urbāna enerģija mijas ar personisku, dziļu piederības sajūtu, atklājot Rīgu gan kā mūsdienīgu Eiropas pilsētu, gan kā ļoti personisku telpu katram tās iedzīvotājam.
"Tas būs brīdis, kad pazīstamās dziesmas par Rīgu sastapsies vienā kopīgā skanējumā. Šajā priekšnesumā ir gan spēks, gan vieglums, gan ļoti personiska attieksme pret mūsu mīļo galvaspilsētu. Mēs ceram, lai katrs koncerta apmeklētājs šajā stāstā atpazīs arī savu Rīgu", stāsta Elīna Zālīte-Saulriete, Lielais Koncerts vadītāja.
Priekšnesumā skanēs iemīļotas dziesmas, tostarp “Rīga dimd”, “Rīgā”, “Mana Rīga”, “Daļa Rīgas”, “Runā Rīga” un “Dziesma manai pilsētai”, kas īpaši šim notikumam apvienotas jaunā aranžējumā, saglabājot to atpazīstamību, bet vienlaikus radot vienotu muzikālu dramaturģiju.
Šis būs vairāk nekā vienkārši priekšnesums, bet tas ir iecerēts kā vienojošs muzikāls sveiciens pilsētai, kurā satiekas dažādas paaudzes un muzikālie stili, radot kopīgu Rīgas stāstu.
5.Lielais Koncerts notiks 30. maijā, kur šis unikālais priekšnesums pirmo reizi izskanēs skatītāju priekšā.
Kā katru gadu, koncerta centrā būs Latvijā lielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar īpašo “Lielais Koncerts” bigbendu un stīgu orķestri diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, kā arī kori “Maska” diriģenta Jāņa Ozola vadībā radīs nepārspējamu skanējumu un vienotības sajūtu Mežaparka Lielajā estrādē.
Šogad, tāpat kā iepriekš, režisors Papa Chi radījis īpašu vizuālo koncepciju - unikālu dizainu katrai dziesmai. Uz lielā ekrāna tiks attēloti dziesmu vārdi, ļaujot ikvienam skatītājam dziedāt līdzi un kopā veidot vienotu, iespaidīgu kopkora sajūtu.
Uz jubilejas koncerta skatuves kāps izcilākie Latvijas mākslinieki – Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Laima Vaikule, Ivo Fomins, Shipsi, Būū, Ods, ansis, OZOLS, Kristīne Pāže un Liene Atvara, kā arī grupas “Līvi”, “Instrumenti”, “Singapūras Satīns”, “Lādezers”, “Turaidas Roze”, “Sudden Lights”, “Bermudu Divstūris”, “Tranzīts” un citi.
Koncerts un īpašais sveiciens Rīgai top ar Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras atbalstu.