VIDEO: Daugavpilī policija aiztur rupju likumpārkāpēju - jaunietis ar skrejriteni "zīmējas" pilsētas ielās
Pirmdienas, 27. aprīļa, pēcpusdienā Daugavpils pilsētas pašvaldības policija no kāda autovadītāja saņēma informāciju par personu, kura pilsētas Centra apkaimē, pārvietojoties ar elektroskrejriteni, rupji pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus.
Situācijas pārbaudei tika iesaistīti videonovērošanas posteņa darbinieki, kas apstiprināja saņemto informāciju, fiksēja jaunieša attēlu un aprakstu un nodeva datus patrulējošajām ekipāžām. Patrulēšanas laikā policijas darbinieki pamanīja aprakstam atbilstošu jaunieti un par huligānisku uzvedību un rupjiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem viņu aizturēja.
Pārbaudot personas datus, tika konstatēts, ka jaunietis atrodas aktīvā meklēšanā. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija, kurai persona nodota turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Pašvaldības policijas rīcībā esošie videonovērošanas ieraksti ar fiksētajiem pārkāpumiem tiks nosūtīti Valsts policijai izvērtēšanai.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka elektroskrejriteņu lietotājiem ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un jāizvērtē savas rīcības iespējamās sekas. Neatbilstoša braukšana apdraud gan pašu vadītāju, gan citus satiksmes dalībniekus, un pārkāpumu gadījumā var sekot administratīvā vai pat kriminālatbildība.