Rīgas pilsētas kanālā uzstādītas jaunas peldošās strūklakas
Rīgas pilsētas kanālā rīdziniekus un tūristus tagad priecēs izgaismotu strūklaku komplekss.
FOTO: pilsētas kanālā rīdziniekus priecēs izgaismotu strūklaku komplekss
Rīgas pilsētas kanālā pie Bastejkalna ir uzstādīts pilnīgi jauns, moderns peldoša tipa izgaismotu strūklaku komplekss, kas tagad priecēs gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus.
"Šāda iecere radās pēc pagājušā gada Rīgas svētkiem, kad bija šādas līdzīgas strūklakas izvietotas kanālā uz pāris dienām. Tāpēc pieņēmām lēmumu uztaisīt pastāvīgas, lai tās sezonā priecē rīdziniekus un viesus, kā arī vairāk piesaista cilvēkus mūsu Rīgas ūdensmalām. Plānojam laika gaitā pievienot arī muzikālo pavadījumu, lai būtu līdzīgi kā citās Eiropas pilsētās, kur darbojas muzikālās strūklakas," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments strūklakas uzstādīja aprīļa beigās, un patlaban tiek veikta iekārtu darbības pārbaude testēšanas režīmā, lai nodrošinātu tās drošu un nepārtrauktu darbību valsts svētku laikā.
Strūklakas komplekts veidots kā mūsdienīgs un tehnoloģiski attīstīts ūdens objekts, kas nodrošina dinamisku ūdens formu, apgaismojuma un vadības sistēmu saskaņotu darbību. To veido pieci savstarpēji saskaņoti elementi, kas izgatavoti no korozijizturīgiem materiāliem – rāmja izveidē izmantots nerūsējošais tērauds, savukārt bojas izgatavotas no izturīga plastmasas materiāla, tādējādi nodrošinot drošu, stabilu un ilgmūžīgu ekspluatāciju ūdens vidē.
Strūklaka balstīta uz stabila peldoša nesošā rāmja, bet elektroapgādes un kabeļu sistēma ir īpaši pielāgota drošai un ilgtermiņa darbībai mitros apstākļos. Tā aprīkota ar jaudīgiem sūkņiem, īpaši veidotiem strūklakas uzgaļiem un daudzkrāsu LED apgaismojumu, kas ļauj veidot dažādus vizuāli izteiksmīgus ūdens un gaismas scenārijus. Visas sistēmas darbību pārvalda centralizēts vadības risinājums, kas nodrošina iespēju programmēt dažādus strūklakas darbības režīmus.
Visas uzstādītās iekārtas un tehniskie risinājumi atbilst augstākajām drošības un kvalitātes prasībām un ir sertificēti lietošanai publiskajā ārtelpā. Peldošās strūklakas mūsdienīgais un tehnoloģiski attīstītais risinājums ļauj tuvākajā nākotnē paplašināt tās funkcionalitāti, tostarp papildināt strūklaku ar muzikālu pavadījumu noteiktos laikos un pilsētas pasākumu laikā.
Bez šīm jaunajām strūklakām Rīgas pašvaldības pārraudzībā ir 13 strūklakas – desmit stacionārās un trīs peldošās, kas nodotas apsaimniekošanā uzņēmumam "Rīgas meži".