Latvijā samazinās saslimstība ar gripu, bet smagas infekcijas joprojām rada slodzi
Gripas un citu akūtu elpceļu infekciju uzraudzības dati liecina, ka Latvijā gripas vīrusu aktivitāte joprojām saglabājas virs epidēmiskā sliekšņa līmeņa, taču ambulatorās aprūpes monitoringa dati norāda uz pakāpenisku saslimstības samazināšanos.
Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijā pagājušajā nedēļā gripa laboratoriski apstiprināta 15,8 % izmeklēto paraugos (iepriekšējā nedēļā – 12,4 %). Lielākā daļa laboratoriski apstiprināto gadījumu bija A tipa gripas vīrusi, konstatēts arī viens B tipa gripas vīruss. Kopš sezonas sākuma dominē A/H3 gripas vīrusa apakštips, tomēr pēdējo nedēļu laikā palielinās A/H1pdm gripas vīrusu īpatsvars.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, Covid-19 un citu elpceļu infekciju cirkulāciju, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā nepieciešams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, lai mazinātu infekciju izplatību.
Monitoringā iekļautajās ambulatorās aprūpes iestādēs saslimstība ar gripu pagājušajā nedēļā samazinājās par 41,9 %, sasniedzot 110,6 gripas gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju (iepriekšējā nedēļā – 190,4 uz 100 000 iedz.). Gripas gadījumi reģistrēti astoņās no desmit monitoringā iekļautajām teritorijām. Augstākā gripas intensitāte konstatēta Jelgavā (325,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju). Tāpat kā iepriekšējās sezonās, augstāka saslimstība ar gripu novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Pagājušajā nedēļā saņemti astoņi paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Kopš monitoringa sezonas sākuma kopā saņemti 44 paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.
Vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu akūtu elpceļu infekciju gadījumos samazinājusies par 6,7 %, sasniedzot 1 371,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju (iepriekšējā nedēļā – 1 469,7 uz 100 000 iedz.). Savukārt pneimoniju gadījumos vērsušos pacientu skaits palielinājies par 17,9 %, reģistrēti 67,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju (iepriekšējā nedēļā – 57,6 uz 100 000 iedz.). Pneimonijas biežāk konstatētas bērniem, īpaši vecuma grupā no 0 līdz 4 gadiem.
Stacionārajās ārstniecības iestādēs pagājušajā nedēļā stacionēto pacientu skaits smagas akūtas respiratoras infekcijas (SARI) gadījumos samazinājies – kopā uzņemti 249 SARI pacienti (iepriekšējā nedēļā – 287). SARI pacientu īpatsvars veidoja 5,2 % no visiem stacionētajiem pacientiem (iepriekšējā nedēļā – 6,5 %). No testētajiem SARI pacientiem 11,5 % gadījumu apstiprināta gripa, 6,1 % – Covid-19 infekcija, bet 32,2 % pacientu noteikts respiratori sincitiālais vīruss (RSV).
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars pagājušajā nedēļā samazinājās līdz 3,7 % (iepriekšējā nedēļā – 4,6 %). Nedēļas laikā slimnīcās stacionēts 31 pacients ar Covid-19 infekciju, un reģistrēti trīs nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Covid-19 notekūdeņu monitoringa dati liecina, ka SARS-CoV-2 vīrusa RNS koncentrācija notekūdeņos Latvijā kopumā samazinās.
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona uzraudzības dati liecina, ka lielākajā daļā valstu gan primārās, gan sekundārās veselības aprūpes iestādēs gripas monitoringa rādītāji turpina samazināties. RSV aktivitāte primārās aprūpes iestādēs stabilizējas augstā līmenī, savukārt sekundārās veselības aprūpes iestādēs turpina pieaugt, savukārt SARS-CoV-2 aktivitāte saglabājas zemā līmenī.
Tiek norādīts, ka vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām. "Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. Iedzīvotāji aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un noskaidrot, vai vakcīnas joprojām ir pieejamas viņu ārsta praksē. SPKC tīmekļvietnē pieejams un regulāri tiek aktualizēts saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu arī gadījumos, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas," norāda SPKC.