Pavasari bez diskomforta? Laiks par to parunāt
Pavasaris asociējas ar dzīvesprieku un enerģiju. Taču ir kāda tēma, par ko parasti nerunā skaļi — šis pārejas posms sievietes ķermenim var būt arī izaicinājums.
Pēc garās ziemas organisma resursi nereti ir izsmelti, imunitāte pavājināta. Savukārt mainīgie laikapstākļi rada papildu slodzi. Tas viss apvienojumā ar dabiskajām hormonālajām svārstībām var veicināt intīmās veselības problēmas.
Es to zinu ne tikai kā ģimenes ārste, bet arī no personīgās pieredzes.
Pirms gada tieši pavasarī, pēc ilgstoša antibiotiku kursa, man parādījās kandidoze jeb tautā sauktā piena sēnīte. Lietoju vaginālās svecītes — simptomi pazuda, taču dažas nedēļas pēc intīmās tuvības tie atgriezās. Nākamajā reizē piena sēnīte parādījās pēc paaugstināta stresa darbā, vēl citā — pēc ceļojuma.
Tā vairs nebija tikai fiziska problēma. Tā ietekmēja manu noskaņojumu, fiziski aktīvo dzīvesveidu un arī attiecības. Jutos tā, it kā mans organisms būtu mani pievīlis. Domās pastāvīgi grozījās jautājums — vai atkal nebūs diskomforts.
Nolēmu vērsties pie savas ginekoloģes un paskatīties uz situāciju plašāk. Šī saruna mainīja manu pieeju — gan kā pacientei, gan kā ārstei. Sapratu, ka nepietiek tikai dzēst simptomus, ja netiek uzturēts līdzsvars, kas tos novērš.
Tieši šeit ir svarīgi izprast, kas notiek sievietes ķermenī.
Maksts vidē mīt desmitiem baktēriju sugu — šo kopumu sauc par maksts mikrobiotu. Veselā stāvoklī tajā dominē laktobaktērijas, kas uztur skābu vidi ar pH līmeni aptuveni 3,8 līdz 4,5. Tā ir organisma dabiskā aizsargbarjera. Ja pienskābo baktēriju daudzums samazinās, pH paaugstinās un vide kļūst labvēlīga sēnītēm un nevēlamiem mikroorganismiem. Tas var izpausties kā nieze, dedzināšana, diskomforts un izdalījumi.
Bieži par zemu tiek novērtēta antibiotiku un stresa ietekme. Antibiotikas iznīcina ne tikai slimības izraisītājus, bet arī labvēlīgās baktērijas. Savukārt ilgstošs stress ietekmē hormonālo līdzsvaru un imunitāti, kas atstāj iespaidu uz mikrobiotu.
Statistika rāda, ka vismaz 70% sieviešu dzīves laikā saskaras ar kandidozi, un aptuveni pusei tā atkārtojas. Aiz šiem skaitļiem slēpjas reāla ikdienas dzīves kvalitāte.
Kad pati iedziļinājos šajā tēmā, gan kā ārste, gan kā sieviete, man kļuva skaidrs – problēmas atslēga ir pienskābo baktēriju līdzsvara uzturēšana. Tieši labās baktērijas rada vidi, kurā nevēlamie mikroorganismi nespēj dominēt. Man personīgi šī pieeja palīdzēja izkļūt no atkārtotu epizožu loka, un savā praksē redzu, ka tā palīdz arī manām pacientēm.
Šādos gadījumos daudzas sievietes izvēlas mērķtiecīgu labo baktēriju kompleksu, kas radīts tieši sievietes uroģenitālās veselības atbalstam.
Latvijā šim nolūkam ir pieejams LYLBIOTIC intim, klīniski pētīts pienskābo baktēriju komplekss kapsulās, kas uzņemamas caur muti. Tas satur 12 miljardus koloniju veidojošo vienību katrā kapsulā un apvieno divus laktobaktēriju celmus - Lactobacillus acidophilus La-14® un Lactobacillus rhamnosus HN001™, kas ir plaši pārstāvēti veselīgā maksts mikrobiotā.
LYLBIOTIC intim kapsula veidota ar DRcaps® tehnoloģiju, kas aizsargā baktērijas no kuņģa skābes un palīdz tām nonākt tieši tur, kur tās nepieciešamas. LYLBIOTIC intim ir piemērots lietošanai no 12 gadu vecuma.
Nu jau divus gadus LYLBIOTIC intim Latvijā ir atzīts par sieviešu izvēli Nr. 1, un to rekomendē arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Baktēriju celmi nāk no ASV uzņēmuma, kas savu darbību balsta klīniskajos pētījumos, un tas man kā mediķim sniedz papildu pārliecību.
Pavasaris var būt laiks, kad justies laimīgai, bez diskomforta. Intīmā labsajūta nav greznība. Tā ir neatņemama ikdienas kvalitātes sastāvdaļa, par kuru mums ir tiesības rūpēties tikpat pašsaprotami kā par ādas vai zobu veselību. Sāc ar maziem soļiem — pareizu higiēnu, sabalansētu uzturu un pienskābo baktēriju atbalstu. Ja simptomi ir noturīgi vai izteikti, noteikti vērsies pie sava ginekologa, jo savlaicīga konsultācija vienmēr ir labākais solis.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.