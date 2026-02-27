Grobiņa 28. februārī svinēs savu 331. dzimšanas dienu
Grobiņa sestdienā, 28. februārī, svinēs savu 331. dzimšanas dienu ar devīzi “Mūsu logi, mūsu stāsti”, aicinot iedzīvotājus un viesus nesteidzīgā pastaigā, izstādēs un ekskursijās iepazīt pilsētas stāstus. Svētku noslēgumā plkst. 20:00 Grobiņas baznīcā notiks koncerts.
28. februārī, Grobiņa svinēs savu 331. dzimšanas dienu ar devīzi “Mūsu logi, mūsu stāsti”. Svētki solās būt personiski un sirsnīgi - ar stāstiem, vēstures pieskārienu, tagadnes sajūtu un skatu nākotnē.
Svētku dienā grobiņniekus un pilsētas viesus aicina doties nesteidzīgā pastaigā pa pilsētu un aplūkot ēku logus, kuri atspoguļos tik dažādo Grobiņu, apskatīt izstādes, kā arī apmeklēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības atjaunoto ēku (Lielā iela 54) un doties nelielā ekskursijā. Ekskursiju laiki - plkst. 13.30, 15.30 un 17.30 (ekskursijai lūgums pieteikties pa telefonu 28215726).
No plkst. 17.00 līdz 20.00 visi aicināti doties svētku pastaigā pa pilsētu un ielūkoties skatlogos. Šogad pilsētas dzimšanas dienā par to atgādinās vietējo uzņēmēju un iestāžu izveidotie vizuālie stāsti un sveicieni logos, kas apvienos mūs kopīgā svētku noskaņā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore, kas vadīs esksursijas pašvaldības ēkā, stāsta: “Es Grobiņā esmu uzaugusi un gājusi skola un manā dzīvē un sirdī šai ēkai ir ļoti liela vieta. Vēl maza meitene es tur gāju uz pulciņiem, mana mamma Aina Ķibēna tur vadīja keramikas pulciņu, ko vēlāk es pārņēmu, un ar šo ēku man saistās arī kāds ļoti īpašs personisks piedzīvojums, par kuru pastāstīšu. Šī ēka glabā tik daudz skaistu stāstu, ka man gribas tos pastāstīt. Turklāt esmu pārliecināta, ka daudzi grobiņnieki būs priecīgi redzēt, kādas pārvērtības skaistā ēka ir piedzīvojusi."
Ikviens arī aicināts iegriezties administratīvās ēkas sēžu zālē, kur būs skatāma Grobiņas skolēnu interešu centra mākslas pulciņa dalībnieku darbu izstāde – fantāzijas lidojums “Grobiņa pēc 50 gadiem”. Pastaigas dalībniekiem šajā ēkā būs iespēja arī sasildīties ar tēju.
Noteikti gan Grobiņas dzimšanas dienā, gan jau pirms tās un vēl līdz 25. martam ir vērts iegriezties Zentas Mauriņas piemiņas istabās, kur apskatāma Liepājas Lietišķās mākslas studijas “Zītars” mākslinieku dzintara darinājumu izstāde “Pastāvēs, kas pārmainīsies”.
“Dzimšanas dienas stāstu radīšanai nav nepieciešamas sarežģītas tehnoloģijas – dažkārt visīpašāko sajūtu rada personisks stāsts un pārdomāts noformējums,” norāda pasākuma rīkotāji.
Grobiņas svētku diena kulmināciju sasniegs plkst. 20.00 Grobiņas baznīcā, kur kopkoncertā priecēs dziedātāja Ance Krauze un Grobiņas jauktais koris “Vēl”. Aicinām ikvienu šajā svētku vakarā nepalikt mājās, bet doties ielās, baudīt vizuālos stāstus, ielūkoties atjaunotajās telpās un kopīgi svinēt Grobiņas dzimšanas dienu. Ieeja un dalība pasākumos bez maksas!