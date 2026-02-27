Latvijas iedzīvotāji paši ir vainīgi pie lēna mājas interneta, bet to ir pavisam vienkārši labot
Aptuveni 70 % gadījumu tehniskais atbalsts iedzīvotājiem ticis sniegts saistībā ar Wi Fi rūtera tehnisko stāvokli, iestatījumiem vai novietojumu. Mobilā interneta kvalitāti reti ietekmē tīkla darbība, un lielākā daļa problēmu rodas no faktoriem, kurus lietotājs vairumā gadījumu var novērst pats, pareizi pārbaudot un lietojot savu rūteri.
Aptauju veica elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija”. Analizējot “Bite Latvija” tehniskā atbalsta un konsultāciju pieteikumu statistiku, 36 % gadījumos tas sniegts saistībā ar neatbilstošu ierīču lietošanu, piemēram, nepareizu pakalpojuma aktivizēšanu, tajā skaitā daudzos gadījumos bijis nepieciešams restartēt ierīci vai mainīt tās novietojumu. Savukārt 33 % gadījumu problēma saistīta ar pašu iekārtu – piemēram, bija nepieciešams mainīti ierīces iestatījumus, veikt programmatūras atjaunināšanu, SIM kartes maiņu vai pat bijusi nepieciešama ierīces nomaiņa pret jaunāku rūtera modeli. Kopumā tas nozīmē, ka gandrīz 70 % situāciju mobilā interneta darbību ietekmē rūtera tehniskais stāvoklis, tā iestatījumi un novietojums.
Papildu tam 13 % gadījumu bijuši saistīti ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem vai sadarbības partneru sistēmām. Tikmēr tikai 6 % gadījumu iemesls bijis nepietiekams tīkla pārklājums konkrētajā vietā, ko ietekmējuši, piemēram, tādi apsvērumi kā tuvumā esošs mežs, biezas ēkas sienas vai tuvu stāvošas citas lielas ēkas, traucējot signāla pārraidi. Atlikušie 12 % tehniskais atbalsts un konsultācijas saņemtas, saistībā ar reti sastopamām situācijām – pakalpojuma deaktivizēšanu vai neaktivizētu pakalpojumu, sasniegtiem datu vai pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem u. c.
“Pārliecinoši būtiskākā daļa problēmsituāciju ar mobilā interneta ātrumu rodas nevis tāpēc, ka tīkls nespēj to nodrošināt, bet tādēļ, ka iekārta ir gluži vienkārši novecojusi un vairs neatbalsta jaunāko tehnoloģiju iespējas, atrodas neatbilstošā vietā, ir tehniski bojāta vai nepareizi iestatīta. Mobilais internets un tīkla tehnoloģijas nepārtraukti attīstās – tiek ieviestas jaunas frekvences, uzlabotas datu pārraides tehnoloģijas un palielināts tīkla ātrums, ko aizvadītajos gados ir spilgti apliecinājusi, piemēram, pāreja no 4G uz 5G tehnoloģiju. Ja lietotāja ierīce neatbalsta šos uzlabojumus, tas tieši ietekmē interneta kvalitāti un ātrumu. Tāpēc līdzīgi kā sekojam līdzi sava telefona, planšetdatora vai klēpjdatora iespējai nodrošināt mūsu ar jaunākajām funkcijām, ir būtiski pārbaudīt arī interneta rūteru vecumu un tehnisko stāvokli, neaizmirstot arī par pareizu tā novietojumu,” uzsver Raivis Ezergailis, “Bite Latvija” Tehniskā atbalsta nodaļas vadītājs.
Viņš papildina, ka iekštelpu rūteris jānovieto vietā ar iespējami mazāk šķēršļiem, savukārt ārtelpu rūterim svarīgi precīzi noregulēt antenas leņķi pret tuvāko bāzes staciju. Būtiski, ka energoefektīvās un labi nosiltinātās ēkās sienas un siltinājums var ievērojami samazināt mobilā signāla uztveri, tāpēc šādos gadījumos ārtelpu risinājums bieži ir efektīvākais veids, kā nodrošināt stabilu un ātru internetu. Nozīmīga ietekme ir arī ierīču skaitam mājsaimniecībās.