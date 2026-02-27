Ģimeni joprojām plosa neziņa par Arvila likteni. Viņš pazuda vien 500 metrus no mājām
Tuvinieki jau kopš 13. februāra izmisīgi meklē 32 gadus veco Arvilu Vicinski, kurš pēc viesošanās pie māsas Lestenes pagastā bija ceļā uz savām mājām, kas atradās vien 500 metru attālumā, tomēr galamērķi tā arī nesasniedza.
Vīrieša māsa un mamma raidījumam "Degpunktā" norāda, ka par notikušo pārdzīvo smagi un atzīst, ka viņas plosa liela neziņa par Arvila likteni. "Versija vienīgā ir tāda, ka varbūt, ejot mājās, kāds viņu notrieca," asarām acīs raidījumam stāsta vīrieša mamma Sarika. "Varbūt viņš pēc tam ir ielikts mašīnā un kaut kur izmests. Vienīgā tāda versija..."
Tuvinieki pauž, ka Arvilam šāda pazušana neesot raksturīga — viņš ir komunikabls un allaž atbild, ja kāds viņam zvana. Tomēr pēc 13. februāra vīrietis par sevi nav devis ziņas, bet četras dienas vēlāk - viņa telefons bija izslēgts. Arvila mammas brālis Sadko norāda, ka ir sazinājies ar visiem iespējamiem apkaimes cilvēkiem, kas varētu kaut ko zināt, tomēr neviens par Arvila pazušanu neko vairāk neesot mācējis pateikt. Sadko arī katru dienu izstaigā tuvējo apkārtni, mēģinot rast lielāku skaidrību par notikušo vai atrast kādu zīmi, kas ļautu rekonstruēt tās dienas notikumus, tomēr šie meklējumi nav vainagojušies panākumiem.
Vīrietis gan atzīst, ka Arvilam esot bijusi kāda vājība — alkohols. "Bez tā viņš nevarēja iztikt. Viņam garšoja," pauž Arvila onkulis. Tāpat viņš izteicis varbūtību, ka varbūt Arvils reibuma stāvoklī pats esot lēmis izbeigt savu dzīvi: "Vienreiz viņš esot gājis kārties, bet to es nezinu. Tā cilvēki teikuši, ka tā ir bijis. Tad es te nedzīvoju. Esot bijis tā, ka viņu norāvuši no striķa."
Jau ziņots, ka Valsts policija 19. februārī ziņoja, ka 1993. gadā dzimušais Arvils 13. februārī vakarpusē Tukuma novadā, Lestenes pagastā, devās no mājām "Blāzmas" uz mājām "Meldiņi", kur atrodas viņa dzīvesvieta, un pazuda bez vēsts. Likumsargi ziņoja, ka vīrietis ir 180 cm garš, gaišām acīm, īsiem gaiši brūniem matiem un nelielu gaiši brūnu bārdu. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies zaļas krāsas darba drēbēs ar atstarojošiem elementiem un gaišas krāsas sporta apavos. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.